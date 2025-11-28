"0.5¥ß¥ê"ÀÑ¤â¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÅìµþÅÔ¿´¤ÎÅ´Æ»ÌÖ¤Ï²õÌÇ¤¹¤ë¡ÄÉÙ»Î»³ÂçÊ®²Ð¤Î"3»þ´Ö¸å"¤Ëµ¯¤¤ë°Û¾ï»öÂÖ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Æ£°æÉÒ»Ì¡ØÉÙ»Î»³Ê®²Ð¡¡¤½¤ÎÆü¤ËÈ÷¤¨¤ë¡Ù¡Ê´äÇÈ¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÊ®²ÐÃæ¤ÎÂçÃÏ¿Ì¡×¤ÎÈ¯À¸¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤
²Ð»³Ê®²Ð¤ÎÁ°¤ËÁ°Ãû¸½¾Ý¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ¿Ì³èÆ°¤Î³èÈ¯²½¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ê®²ÐºÇÃæ¤Ë·ã¤·¤¤ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
µª¸µ79Ç¯¤Î¥ô¥§¥¹¥ô¥£¥ªÊ®²Ð¤Ç¡¢¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤ÎÆñÌ±µßºÑ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ã¤·¤¤·ÚÀÐ¤Î¹ß²¼¤ËË¸¤²¤é¤ì¤Æ¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Î¶á¤¯¤ËÀÜ´ß¤Ç¤¤º¡¢¥Ê¥Ý¥êÏÑ¤Î¤µ¤é¤Ë±ü¤Î¥¹¥¿¥Ó¥¢¤È¤¤¤¦³¹¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿»þ¤ÎÂç¥×¥ê¥Ë¥¦¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¾®¥×¥ê¥Ë¥¦¥¹¤Ï¥¿¥¥È¥¥¥¹¤Ø¤Î½ñ´Ê¤ÎÃæ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤·¤¤ê¤ËÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¡¢²È¤¬¤æ¤é¤®¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅÚÂæ¤«¤éº¬¤³¤½¤®¤Ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤¤Ï¤³¤Á¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¤¢¤Á¤é¤ÎÊý¤Ø¤È°ú¤Î¥¤µ¤ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍÉ¤êÌá¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡×¡ÊÔ¢¸¶µÈÇ·½õÌõ¡Ë¡£Ê®²Ð¤ÎºÇÃæ¤Ë¤â·ã¤·¤¤ÃÏ¿Ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¸ÅÂå¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Î½»Ì±¤ÎÀ¸Ì¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÏÀÑ¤·¤¿·ÚÀÐ¤Ë¤è¤ë²°º¬¤ÎÅÝ²õ¤ä²ÐºÕÎ®¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê®²Ð¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë·úÊª¤ÎÅÝ²õ¤âÃ×Ì¿Åª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£2023Ç¯¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤Ç¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿2ÂÎ¤Î°äÂÎ¤Ï¡¢·úÊª¤Î°ìÉô¤¬Êø²õ¤·¤Æ²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô¤Î³°½ý¤Ç»àË´¤·¤¿¤³¤È¤¬¿ÍÎà³ØÅªÊ¬ÀÏ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¢£ºùÅçÊ®²Ð¤Ç¤Ï29¿Í¤¬Ê®²ÐÃÏ¿Ì¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
1914¡Á15Ç¯¤ÎºùÅçÂçÀµÊ®²Ð¤Ç¤Ï»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Ï58¿Í¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á29¿Í¤ÏÊ®²Ð»þ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¡ÊÎõ¿Ì¡Ë¤ÇÅÝ²õ¤·¤¿¼¯»ùÅç»ÔÆâ¤ÎÀÐ³À¤Î²¼Éß¤¤ä³³Êø¤ì¤Ç»àË´¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Ê®²Ð¤Ë¤è¤ë»àË´¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤µ¤ì¤ë29¿Í¤Ï¡¢Ê®²ÐÄ¾¸å¤ËÅç¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¹ó´¨¤Î³¤¤Ë±Ë¤®¤À¤·¤Æ¿å»à¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
µ¾À·¼Ô¤ÎÈ¯À¸¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢Ê®²ÐºÇÃæ¤Ë¤Ï·ã¤·¤¤ÃÏ¿Ì¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢½»Ì±¤¬¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£°ËÆ¦ÂçÅç1986Ç¯Ê®²Ð¤Î»þ¤Ë¤â¡¢11·î21Æü¤Î¥«¥ë¥Ç¥é¾²¤ª¤è¤Ó³°ÎØ»³»³Ê¢¤Ç¤Î³ä¤ìÌÜÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï·ã¤·¤¤ÃÏ¿Ì¤¬Â³¤¡¢½»Ì±¤Ï¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÁ´ÅçÌ±¤ÎÅç³°ÈòÆñ¤¬´°Î»¤Ç¤¤¿Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
Í¼î»³2000Ç¯Ê®²Ð¤ÎºÝ¤Ë¤âÊ®²ÐÁ°¤«¤é·ã¤·¤¤ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢½»Ì±¤ÎÂ¿¤¯¤¬¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÈòÆñ´«¹ð¤äÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤ÈÄ¾¤Á¤ËÁ´½»Ì±¤¬ÈòÆñ¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»°ÂðÅç2000Ç¯Ê®²Ð¤Ç¤â¡¢Åç¤Ë¶á¤¤ËÌÀ¾¤Î³¤Äì²¼¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÅçÌ±¤ÏÅç¤ÎÄ¾²¼¤ÇÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤¿ÅçÌ±¤ÏÅç³°¤Ë¼«¼çÈòÆñ¤ò¤·¤¿¡£9·î½é¤á¤ËÊ®²Ð¤Î³èÈ¯²½¤òÁÛÄê¤·¤ÆÈòÆñ»Ø¼¨¤¬È¯½Ð¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Åç¤Ë¤ÏÅçÌ±¤ÎÈ¾¿ô¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÉÙ»Î»³¤Ç¤âÊ®²Ð¤ÎºÇÃæ¤Ë¤ÏÃÏ¿Ì¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¢£²Ð»³³¥¤Ï¼óÅÔ·÷¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÊ¤¤¤¤Ä¤¯¤¹
ÉÙ»Î»³¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÇúÈ¯ÅªÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤ÆÀ®ÁØ·÷¶á¤¯¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊ®±ìÃì¤¬Î©¤Á¾å¤ë¤È¡¢Ê®±ì¤Ï¥¸¥§¥Ã¥Èµ¤Î®¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¡¢²Ð»³¥ì¥¤ä²Ð»³³¥¡Ê¥Æ¥Õ¥é¡Ë¤ò¹ß¤é¤»¤Ê¤¬¤éÅìÊý¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¥¸¥§¥Ã¥Èµ¤Î®¤ÎÂ®ÅÙ¤Ïµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¤«¤é¡¢¥Æ¥Õ¥é¤¬¼óÅÔ·÷¤ËÅþÃ£¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤âµ¨Àá¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡£
ÉÙ»Î»³¤ÎÇúÈ¯ÅªÊ®²Ð¤Ë¤è¤ë¹ß²¼¥Æ¥Õ¥é¤ÎÊ¬ÉÛ²ÄÇ½À¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡¢2004Ç¯ÅÙÈÇ¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×ºîÀ®»þ¤Ë¹ß²¼¥Æ¥Õ¥é¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¤³¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Æ¥Õ¥é¤ÎÁíÊ®½ÐÎÌ¤ÏÊõ±ÊÊ®²Ð¤ÈÆ±Åù¤È¤·¡¢¤Þ¤¿Ê®²Ð·ÑÂ³»þ´Ö¤â16Æü´Ö¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤Î²þÄê¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢ÇúÈ¯ÅªÊ®²Ð¤ÎºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2004Ç¯ÅÙÈÇ¤Î·ë²Ì¤òºÆ·Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¿ô¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤Î¹ß³¥¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤³¤Î¿Þ¤ÈÊõ±ÊÊ®²Ð¤Î¥Æ¥Õ¥éÊ¬ÉÛ¤È¤ò¤¯¤é¤Ù¤ë¤È¡¢¤³¤Î¿Þ¤Ç¤Ï¥Æ¥Õ¥é¤ÎÂÏÀÑÈÏ°Ï¤¬¤è¤ê¹¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤³¤ì¤Ï»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ä¡¢²Ð¸ý°ÌÃÖ¤¬Âçµ¬ÌÏÊ®²Ð¤ÎÁÛÄê²Ð¸ýÎÎ°èÆâ¤ÇÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿²ÄÇ½À¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¤ÎÊ®²Ð¤Ç¤Ï¡¢É÷¸þ¤¤Ë¤è¤êÈ¾³«¤¤ÎÀð·Á¤Ë¥Æ¥Õ¥é¤ÏÂÏÀÑ¤¹¤ë¡£
¢£²Ð»³³¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ²È²°¤ÎÅÝ²õ¤äÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤¹¤ë
ÉÙ»Î»³¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Âçµ¬ÌÏÊ®²Ð¤¬À¸¤¸¤ÆÂçµ¤·÷¾åÉô¤Þ¤ÇÊ®±ì¤¬Î©¤Á¾å¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¥Æ¥Õ¥é¤ÏÅìÂ¦¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤ÐºùÅç1914Ç¯Ê®²Ð¤Ç¤â½éÆü¤ÎÂçÇúÈ¯¤Ç¾å¶õ¤ËÎ©¤Á¾å¤Ã¤¿Ê®±ì¤Ï¥¸¥§¥Ã¥Èµ¤Î®¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢²Ð»³³¥¤¬Åìµþ¤äÀçÂæ¤Ç¤â´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£
ÂçÀµÊ®²Ð¤Ç¤ÏÊ®±ì¤òÊ®¤¾å¤²¤ëÇúÈ¯ÅªÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤ÏºÇ½é¤Î1ÆüÈ¾¤À¤±¤Ç¡¢2Æü¸å¤«¤é¤ÏÂçÎÌ¤ÎÍÏ´äÎ®½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ß²¼¥Æ¥Õ¥é¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ÏÅçÆâ¤Î¤Û¤«¼¯»ùÅç¸©¤Î¿â¿å¤Ê¤É²Ð»³¼þÊÕ¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿¡£
Åìµþ¤äÀçÂæ¤Ç¤â¹ß³¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨Èï³²¤¬À¸¤¸¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤·¡¢¥Þ¥°¥Þ¤ÎÁ´ÎÌ¤¬ÇúÈ¯ÅªÊ®²Ð¤È¤·¤ÆÊü½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢Åìµþ¤Ç¤âÊõ±ÊÊ®²Ð»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤¬À¸¤¸¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ê®±ì¤«¤é¹ß²¼¤·¤¿¥Æ¥Õ¥é¤ÏÃÏÉ½¤Ë¹ß¤êÀÑ¤â¤ë¤¬¡¢²Ð¸ý¤Ë¶á¤¤¤Û¤É¹ß²¼Êª¤ÎÎ³·Â¤ÏÂç¤¤¯¡¢ÂÏÀÑ¤â¸ü¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢²Ð¸ý¤Ë¶á¤¤ÉôÊ¬¤È²Ð¸ý¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤ÏÀ¸¤¸¤ëºÒ³²¤â°Û¤Ê¤ë¡£²Ð¸ý¤Ë¶á¤¤ÎÎ°è¤Ç¤Ï¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿¥Æ¥Õ¥é¤Î½Å¤ß¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²È²°¤Î²°º¬¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¡¢Á÷ÅÅÀþ¤ÎÅ´Åã¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤ê¡¢¿¹ÎÓÂÓ¤Ç¤ÏÅÝÌÚ¤¬Â¿¤¯È¯À¸¤¹¤ë¡£
ºÙÎ³¤Î¼¾¤Ã¤¿²Ð»³³¥¤¬Á÷ÅÅÀþ¤ËÉÕÃå¤¹¤ë¤È¡¢²Ð»³³¥¤Î½Å¤ß¤ÇÅÅÀþ¤¬¿â¤ì²¼¤¬¤Ã¤ÆÃÇÀþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£³·»Ò(¤¬¤¤¤·)¤Ë¼¾¤Ã¤¿²Ð»³³¥¤¬ÉÕÃå¤¹¤ë¤È¡¢Ã»Íí¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ÆÄäÅÅ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï²Ð»³³¥¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï±öÁÇ¤ä¥Õ¥ÃÁÇ¤Ê¤É¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿å¤ÈÈ¿±þ¤·¤ÆÇö¤¤»À¤¬¤Ç¤Æ³ÅÅÀ¤¬À¸¤¸¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÅÅµ¤¡¦Æ»Ï©¡¦Å´Æ»¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë
ÉÙ»Î»³¤Ç¤âÌó300Ç¯Á°¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÇúÈ¯ÅªÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¡¢Åö»þ¤Î¹¾¸Í»ÔÃæ¤Ë¤â¹ß³¥¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢°ÜÆ°¤Ë¤Ï¼«¤é¤ÎÂ¤òÍÑ¤¤¤ë¤«¡¢µíÇÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¾¯¡¹¤Î¹ß³¥¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Î±Æ¶Á¤Ï¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½Âå¤Î¤è¤¦¤ËÅ´Æ»¤ä¼«Æ°¼Ö¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ß³¥¤Î±Æ¶Á¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¹ß²¼¥Æ¥Õ¥é¤¬¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ò¿ÞÉ½2¤Ë¼¨¤¹¡£
¢£Èô¹Ôµ¡¤ÎÎ¥ÃåÎ¦¤âÉÔÇ½¤Ë
Ê®²ÐÃæ¤Ç¶õÃæ¤Ë²Ð»³³¥¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¹Ò¶õµ¡¤¬Èô¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¶õ¹Á¤Ë²Ð»³³¥¤¬ÂÏÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÎ¥È¯Ãå¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Ï²Ð»³³¥¤¬¥¨¥ó¥¸¥óÆâ¤ËÆþ¤ë¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Â»½ý¤·¡¢ÄÆÍî¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢2010Ç¯¤Î¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡¦¥¨¥¤¥ä¥Õ¥£¥ä¥È¥é¥è¡¼¥¯¥È¥ë²Ð»³¤¬Ê®²Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÃæ¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Î±¿¹ÔÄä»ß¤¬¿ôÆü´ÖÂ³¤¡¢ÂçÊÑ¤Êº®Íð¤ÈÂ¿Âç¤Ê·ÐºÑÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤¿¡£
¹ß³¥»þ¤Ë¤Ï»ë³¦ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¼ÖÎ¾¤ÎÁö¹Ô¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ß³¥¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤â¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿¥Æ¥Õ¥é¤Î¿¼¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÖÎ¾¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Áö¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¬¤¾å¤²¤é¤ì¤ëºÙÎ³¤Î²Ð»³³¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ë³¦¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸ºÂ®¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¸òÄÌ½ÂÂÚ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
ÆÃ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤¬Å´Æ»¤Ç¤¢¤ë¡£¥ì¡¼¥ë¾å¤Ë¸ü¤µ0.5¥ß¥ê¤Î²Ð»³³¥¤¬ÂÏÀÑ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¤È¥ì¡¼¥ë¤Î´Ö¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ëÈù¼åÅÅÎ®¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¡¢¼ÖÎ¾¤Î°ÌÃÖ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ÂÁ´±¿¹Ô¤Î¤¿¤á¤ËÄä»ß¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¼×ÃÇµ¡¤Î³«ÊÄ¤ä¥Û¡¼¥à¶á¤¯¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¿®¹æµ¡¤ÎÀ©¸æ¤Ê¤É¤Ï¡¢¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð±¿¹Ô¤òÄä»ß¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ê®²Ð¸åÃ»»þ´Ö¤Ç¼óÅÔ·÷¤Î¹ÈÏ¤ÊÎÎ°è¤ÇÅ´Æ»¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£
----------
Æ£°æ ÉÒ»Ì¡Ê¤Õ¤¸¤¤¡¦¤È¤·¤Ä¤°¡Ë
ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢»³Íü¸©ÉÙ»Î»³²Ê³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹
1946Ç¯Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£1975Ç¯ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø·Ï¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£Íý³ØÇî»Î¡£ÅìµþÂç³ØÃÏ¿Ì¸¦µæ½ê¶µ¼ø¡¢Æ±½êÄ¹¡¢ÅìµþÂç³ØÍý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¡¢µ¤¾ÝÄ£²Ð»³Ê®²ÐÍ½ÃÎÏ¢Íí²ñ²ñÄ¹¤òÎòÇ¤¡£NPOË¡¿Í´Ä¶ËÉºÒÁí¹çÀ¯ºö¸¦µæµ¡¹½ÉûÍý»öÄ¹·ó´Ä¶¡¦ËÉºÒ¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¼¡À¤Âå²Ð»³¸¦µæ¡¦¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ê¡¼¥À¡¼¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê²Ð»³Ä´ºº¸¦µæ¿ä¿ÊËÜÉôÀ¯ºö°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¡£ÀìÌç¤Ï¥Þ¥°¥Þ³Ø¡¢²Ð»³³Ø¡¢²Ð»³ËÉºÒÀ¯ºö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø²Ð»³¡¡ÃÏµå¤ÎÌ®Æ°¤È¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¡Ù¡Ê´ÝÁ±½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÉÙ»Î»³Ê®²Ð¡¡¤½¤ÎÆü¤ËÈ÷¤¨¤ë¡Ù¡Ê´äÇÈ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥Þ¥°¥Þ¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤È²Ð»³Ê®²Ð¡Ù¡ÊÄ«ÁÒ½ñÅ¹¡¢Ê¬Ã´¼¹É®¡Ë¡¢¡ØÂçÃÏ¤ÎÌöÆ°¤ò¸«¤ë¡¡¿·¤·¤¤ÃÏ¿Ì¡¦²Ð»³Áü¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡¢Ê¬Ã´¼¹É®¡Ë¡¢¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢»³Íü¸©ÉÙ»Î»³²Ê³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹ Æ£°æ ÉÒ»Ì¡Ë