「嵐」櫻井翔（43）が、27日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（木曜後10・00）に出演し、ゲストの女優・北川景子（39）と断捨離トークを繰り広げた。

番組では2人で都内各地でのロケへ。映画化もされたドラマ「謎解きはディナーのあとで」で、お嬢様と執事役で共演しているが、2人きりでのロケは10年ぶりという。

道中では、私生活の話に。櫻井は、北川の夫でタレントのDAIGOと共演した際のエピソードを口にした。「景子ちゃんが1回、“過去はもういい”みたいになって、いろんな断捨離じゃないけど…」。すると北川は「台本とかでしょう？」と応じた。

北川は子供の物が増えたことなどを理由に、大がかりな断捨離を実行。過去の出演作の台本などをシュレッダーにかけるなどして、処分したという。

「この台本たちをずっと段ボールの中に閉じ込めて、いつか読み返すかも、大事だった思い入れのある作品だからという理由で、クローゼットに結局は押し込めているんじゃないかと思った時に、台本は台本でしかないから、捨てようと」

思い出との決別を図るいきさつを話す北川の話に、櫻井も「俺もやろう」と心を動かされたようだった。しかし、実際にはなかなか捨てられないようで、「トランクルーム2つ借りちゃってるもん」と告白。北川は「台本で！？」と、目を見開いて驚いていた。

「俺、『謎解き―』の台本、取っといてあるから、あげるね、じゃあ」と櫻井。北川は「いらないんだけど」とお断りし、「久しぶりに会ってこれだけしゃべれたら、台本いる？いらなくない？」と続けた。

北川の粋な問いかけに、櫻井は「かっけえ。めちゃくちゃかっけえ」と、ただただ感心していた。一方で、断捨離については「やだ。捨てたくない。大切な思い出だから捨てたくない」と、思い切れない様子。北川は大笑いしていた。