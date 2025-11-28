お笑いタレントのもりやすバンバンビガロさんは11月27日、自身のXを更新。最新の宣材写真を公開し、過去の宣材写真との変貌具合に反響が寄せられました。（サムネイル画像出典：もりやすバンバンビガロさん公式Xより）

写真拡大

お笑いタレントのもりやすバンバンビガロさんは11月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。最新の宣材写真を公開しました。

【写真】最新のイケメン宣材ショット

「どんどんかっこよくなってる」

もりやすバンバンビガロさんは「宣材写真かわりました」とつづり、写真を投稿。「今、5年前、13年前」の3枚の宣材ショットですが、特徴的なマッシュルームヘアの13年前と比べて、どんどん垢抜けているように見えます。最新の宣材写真ではパーマをかけた髪形でほほ笑んでおり、お笑いタレントとは思えないくらい格好いいですね。

コメントでは「どんどんかっこよくなってる」「年取るたびにイケメンになる枠」「シュッとした男前でびっくり」「若返ってますねぇ︎」「芸人の宣材とは思えないくらいの清潔感」などの声のほかに、「オーイシマサヨシさんみたい」「変わる毎にオーイシになってる」とシンガーソングライターのオーイシマサヨシさんに似ているという声も寄せられました。

11月からは活動拠点を東京へ

9月17日に「私、11月より活動拠点が東京になります！ 頑張ります！！」と報告したもりやすバンバンビガロさん。ファンからは「バンバンさん東京マジですか！」「遂に西の爆笑王が東に上陸だ」「アメリカでもいけます！」などのコメントが寄せられました。これからのさらなる活躍が楽しみですね。(文:熱帯夜)