「年取るたびにイケメンに」お笑い芸人、最新宣材ショット公開に「シュッとした男前でびっくり」の声！
お笑いタレントのもりやすバンバンビガロさんは11月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。最新の宣材写真を公開しました。
【写真】最新のイケメン宣材ショット
「どんどんかっこよくなってる」もりやすバンバンビガロさんは「宣材写真かわりました」とつづり、写真を投稿。「今、5年前、13年前」の3枚の宣材ショットですが、特徴的なマッシュルームヘアの13年前と比べて、どんどん垢抜けているように見えます。最新の宣材写真ではパーマをかけた髪形でほほ笑んでおり、お笑いタレントとは思えないくらい格好いいですね。
コメントでは「どんどんかっこよくなってる」「年取るたびにイケメンになる枠」「シュッとした男前でびっくり」「若返ってますねぇ︎」「芸人の宣材とは思えないくらいの清潔感」などの声のほかに、「オーイシマサヨシさんみたい」「変わる毎にオーイシになってる」とシンガーソングライターのオーイシマサヨシさんに似ているという声も寄せられました。
11月からは活動拠点を東京へ9月17日に「私、11月より活動拠点が東京になります！ 頑張ります！！」と報告したもりやすバンバンビガロさん。ファンからは「バンバンさん東京マジですか！」「遂に西の爆笑王が東に上陸だ」「アメリカでもいけます！」などのコメントが寄せられました。これからのさらなる活躍が楽しみですね。(文:熱帯夜)
