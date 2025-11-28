J1に所属する横浜F・マリノスは28日、公式サイトで大島秀夫監督との契約更新を発表しました。

クラブはこの日、「大島秀夫監督との契約を更新し、明治安田J1百年構想リーグおよび2026/27シーズン明治安田J1リーグも引き続きトップチームの指揮を執ることに合意いたしました」と報告。この発表に合わせて代表取締役社長の中山昭宏氏が声明を出し「大島監督には、今季きわめて難しい状況下で監督を引き受けていただきましたが、J1リーグ残留というタスクを達成していただきました。チーム統括とともに対話を重ね、大島監督は横浜F・マリノスがこれまで築いてきたフットボールに、残留争いを経験して得た現実的な強さと、現代フットボールのトレンドを融合させながら、現在のチームを適切にまとめ、前進させることのできる最適任者であるという結論に至りました」と契約更新の理由を明かしました。

さらに中山社長は「大島監督は、横浜F・マリノスの歴史を理解しており、これから先にあるべきフットボールスタイルを共に体現できる指揮官であると期待しております。来季も引き続き、大島監督のもとで選手が躍動し、全力で闘う姿を通じて、ファン・サポーターの皆さまをはじめ、パートナー・スポンサー、ホームタウンの皆さまに“夢”や“活力”をお届けできるよう、クラブ一同取り組んでまいります」と思いをつづっています。

大島監督は現役時代、横浜フリューゲルスでデビューし、京都や山形、横浜FM、新潟などでプレー。現役引退後は横浜FMでアシスタントコーチやヘッドコーチを務め、今季途中から監督に就任。一時はリーグ最下位に沈んでいたチームを立て直し、残留を確定させていました。

来季は強豪復活なるか、大島監督の手腕に注目です。