日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が２５日、放送され、山口もえや、横山由依ら有名人を夫に持つタレントや女優らが登場した。

２０１７年に俳優・和田正人と結婚し、長女（６）と長男（３）の２児ママとなった女優・吉木りさは「私の夫は家電量販店で徹底的に値切るんですよ」と店員が「俳優・和田正人」だと気付いていても全く気にせずに、「このテレビ、どのぐらい安くなります？」とぐいぐい値切るという。

「しっかり倹約家なので頑張るんですけど、平気で（どれぐらい安くなる？と）聞ける…怖いですよね？怖いです」と苦笑いで打ち明けた。

値切り文化が根付いている夫だが、「趣味にはすごくお金を使うタイプで」という。「サウナが大好きなので、夕方になるとサウナ行きたがるんです。『ちょっとサウナ行ってくるねー』って。夕方って一番忙しいじゃないですか。何してんの？！（って）。（でも夫は）『いや、外気浴は夕方が一番いんだよ』。どーでもいいわっ！」とぼやいてスタジオは爆笑となった。

結局、家にサウナを作ることになったそうで、テントサウナと大きな水風呂、さらには「氷を作るための（専用の）冷凍庫」まで購入。「もうジャマでジャマで！」「もう腹立っちゃって。何を優雅に整ってんの？！」とボヤキは止まらず、再び爆笑。そもそもサウナを設置した場所は、子供の滑り台や三輪車を置いていた場所だというが「全部のけられて…」と苦笑していた。