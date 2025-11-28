日本ではキムタクの娘で映画化された『女神降臨』の作者、脱税疑惑の疑いを晴らす　数千万円の税金が返還へ

脱税疑惑に巻き込まれていたウェブ漫画『女神降臨』の作者yaongyi（ヤオンイ）が、不服申立てを認められ疑いを晴らした。

【写真】“キムタクの娘”が演じた『女神降臨』

11月27日の『週刊朝鮮』の報道によると、今年6月、租税審判院は韓国国税庁がyaongyiに課した付加価値税処分に対する不服申し立てを認める決定を下した。

これによりyaongyiは、2018年後半から2022年上半期までに課されていた数億ウォン（数千万円）台の付加価値税を返還されることとなった。

疑惑を晴らした人気作家

yaongyiは2023年、脱税疑惑で議論の中心に立った。

（写真提供＝OSEN）yaongyi

当時、ソウル地方国税庁は彼女の所有する法人に対し、統合税務調査を実施。yaongyiがウェブ漫画『女神降臨』をネイバーウェブトゥーンに提供し、それをネイバー側がアップロードしてユーザーに提供・貸与していたことが問題視されたためだ。

yaongyiは当該ウェブトゥーンの電子ファイルを電子出版物として免税対象に該当すると判断し、付加価値税を申告していなかったが、ソウル地方庁はこれを課税対象と判断。ネイバーウェブトゥーンに提供されたものはウェブトゥーンそのものではなく、著作権の使用許諾に当たる「役務（サービス）」であり、電子出版物の免税対象ではないと判断した。

こうした状況の中、yaongyiが国税庁の付加価値税処分に対して不服を申し立てた結果、租税審判院はyaongyi側の主張を支持した。

審判院は、文化体育観光部の告示に基づき、出版社が発行し、著者や発行人などが明記され、ISBN・ISSNなどの識別番号が付与された刊行物に該当する場合は免税対象であると説明。yaongyiの法人は『女神降臨』連載中に出版業登録をしており、同作はネイバーウェブトゥーンを通じてISBN・ISSNが付与されていた。

これによりyaongyiは、数億ウォン台の付加価値税を返還されることとなった。彼女は今回の決定に関し、「今後も大韓民国の国民として、納税の義務を誠実に履行する予定」と述べた。

一方、yaongyiは脱税疑惑が浮上した当時、「私はすでに2022年11月16日に個人法人に対する国税庁の税務調査を受け、誠実に調査に臨んだ結果、法人カードおよび車両に対する私的使用の疑いがないことが認められた」と説明した。

その上で「処理を誤った一部項目に対しては税金が課された事実がある。明らかに私の責任であり、配慮が足りなかったことによる誤りだ。現在、出版業およびウェブトゥーン業界における付加価値税の法的解釈に議論があり、専門会計士の助力を受けて積極的に説明している」と釈明した。

夫である作家チョン・ソンウクも「絶対に個人的に利益を得ようとして行動したわけではなく、常に自分より周囲と他人を考えて施す人だと自信を持っていえる。小さな利益を得るために故意に計算的に行動するような人でもない。私たち夫婦は何も知らず漫画だけを描いて生きてきたので、今回を機に多くを学んでいる。不足している部分を改善しながら、より成長し成熟した夫婦になるよう努力する」と謝罪した。

その後、SNS活動を一時中断していたyaongyiは、2024年1月に新作を準備中である近況を知らせ、1年6カ月ぶりに今年7月からSNSを再開。10月、「作家さんのニュースを聞きましたが、これまでの冤罪が晴れてよかったです。応援します」というファンのメッセージに対し、「無知だった私が一番悪かった。これからはもっと勉強して、専門家のアドバイスも多く受け、よりいっそう努力します」と返信した。

なお、『女神降臨』は、韓国ではムン・ガヨン主演でドラマ化され、日本ではKōki主演で映画化された。

（記事提供＝OSEN）

◇Yaongyi（ヤオンイ）プロフィール

1991年4月24日生まれ、本名キム・ナヨン。2018年にウェブ漫画（ウェブトゥーン）『女神降臨』でデビュー。作品は大ヒットとなり、2020年に韓国でドラマ化された。日本ではLINEマンガで公開され、「LINEマンガ 2021年間ランキング」の女性編で1位を獲得。日本国内における累計ビュー数は6億回を超えた。その美しいビジュアルから「韓国の美しすぎる漫画家」ともされ、インスタフォロワー135万人を超えるインフルエンサーでもある。2021年2月にシングルマザーであることを告白し話題に。ウェブ漫画家のチョン・ソンウクと2022年12月に結婚式を挙げた。