398万円！ “注文殺到”のトヨタ「ハイエース」が即納!? 全長4.8m級で“ベッド完備”の「ちょうどイイ」キャンパーに！ ダイレクトカーズの人気イベント限定モデル「ネクストアーク」に注目

品薄な「新車のハイエース」を会場限定で販売

2025年11月22日、23日の2日間にわたり、お台場特設会場（江東区青海）にて「お台場キャンピングカーフェア 2025」が開催されました。

なかでも、ダイレクトカーズが限定販売するトヨタ「ハイエース」の限定キャンピングカー「ネクストアーク」にひときわ注目を集めていました。どのようなモデルなのでしょうか。

“注文殺到”のトヨタ「ハイエース」が即納に!?

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「“注文殺到”モデル」です！ 画像で見る（30枚以上）

ダイレクトカーズは三重県鈴鹿市に本社をかまえるビルダーで、キャンピングカー製造・販売・メンテナンスを行っています。

今回のイベントでは、新車のトヨタ「ハイエースワゴン」GLグレードをベースにしたイベント限定モデルである“ネクストアーク”を販売しました。

398万円（消費税込み）という価格で先着5台のみが用意され、新車供給が不安定なハイエースを即納できる希少性もあってか、会場では多くの来場者が足を止めていました。

車両のポイントについて、会場の担当者は以下のように話します。

「ネクストアークは、ベッドキットを標準で装着して販売しているのが大きな特徴です。

ファミリー層の方はもちろん、ひとりで楽しみたいという方にも対応できるよう設計しており、幅広い層に喜んでいただけています」

ボディサイズはハイエースワゴンGLをベースとし、全長4840mm×全幅1880mm×全高2105mm、乗車定員は8名。街乗りでも扱いやすいサイズ感で、室内は広々とした空間を確保しています。

なかでも車内はキャンピング仕様として大きく手が加えられており、フローリング施工で居住性を高めたほか、後部のベッドキットによって快適な寝心地を実現しました。

またプレミアムヘッドレストやシートカバーを備え、長距離移動時の疲労を軽減します。

さらに冷蔵庫付きセンターコンソール、収納家具、アームレスト、マガジンラックなど細部にまでこだわった設計で、旅先でも快適な空間を提供します。

オプションでは電装ユニット「でんそう君」やクーラーパッケージ、ポータブル電源、LEDライトなどを追加可能で、電源環境を強化すれば長期の車中泊にも対応できます。

シンプルながら必要十分な装備を揃えたこのモデルは、キャンピングカー初心者からベテランまで幅広く対応できる内容となっています。

※ ※ ※

会場での反響について、前出の担当者は以下のように話します。

「大阪や福岡のイベントでも好評をいただきましたが、今回のお台場では広告を見て来場された方も多く、朝からひっきりなしにお客様が訪れてくださってます。

『これを見に来た』という声も多く、まさにイベントの目玉となっています」

実際に会場では、開催初日の正午時点で5台中2台がすでに売約済みとなり、このほかにも熱心に車両をチェックする来場者や真剣に商談を進める姿が見られるなど、盛況ぶりがうかがえました。