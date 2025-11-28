鍋パーティーで女ぶりを上げる「気の利いた手土産」９パターン
思い思いの食材を持ち寄るのが楽しい鍋パーティー。ほかの女子とは一線を画したチョイスで差を付ければ、恋のチャンスにつながるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性125名に聞いたアンケートを参考に「鍋パーティーで女ぶりを上げる『気の利いた手土産』」をご紹介します。
【１】アツアツ鍋のあとにクールダウンできる「アイスやジェラート」
「湯気で煙った部屋の中で食べるキーンと冷えた氷菓子は格別だった」（20代男性）というように、鍋と好対照な冷たいデザートなら、飲みすぎた男性の酔いもほどよく冷ましてくれそうです。何種類か揃えていくと、選ぶ楽しみも味わってもらえるでしょう。
【２】ホームメードのケーキなど、食後に楽しめる「スイーツ」
「最後に『ケーキ焼いてきたから切るね』と言い出した女の子がいて、思わずときめいた（笑）」（20代男性）など、食後の手作りデザートで差をつけるのも効きそうです。お酒にも合うタイプのデザートだと、アルコールを飲み続けたい人にも歓迎されるでしょう。
【３】梅酒など、自宅でじっくり漬け込んだ「果実酒」
「手塩にかけた『柚子酒』とか、グッときますよね」（20代男性）というように、「我が家の味」を惜しみなく提供するホスピタリティに感激する男性もいます。短期間で完成する果実酒もあるので、鍋パーティーの日程が決まったら、仕込んでおくといいかもしれません。
【４】和食にも良く合う「当たり年のワイン」
「『鍋にワイン？』って思ったけど、素晴らしいマリアージュだった」（20代男性）など、思い切って洋酒を合わせる趣向は、とかくビールや日本酒に偏りがちな鍋パーティーに新風を吹き込んでくれそうです。専門店のソムリエに相談するなどして、ワイン通もうならせる品を選びたいものです。
【５】下戸でも楽しく飲める「外国産のおしゃれなノンアルコールビール」
「よくあるノンアルじゃないところが、特別な気分を味わえていい」（20代男性）など、お酒が飲めないメンバーへの細やかな気配りは、ことさら喜ばれるようです。せっかくなので、コンビニで買える銘柄ではなく、珍しいものを数種類持参すると、話題も提供できるでしょう。
【６】里芋の煮物など、家庭的な雰囲気に拍車をかける「手作り惣菜」
「『わざわざ作ってきてくれたんだ！』と感動します」（20代男性）というように、煮物や揚げ物など、鍋とはまた違った味わいのおかずを披露して、料理上手であることを印象付ける作戦です。においや色が染みついた容器に入っていると台無しなので、おしゃれな入れ物に詰めていきましょう。
【７】枝豆や漬物など、箸休めに最適な「あっさりおつまみ」
「鍋物って結構、脂っこいので、さっぱりしたものがあるとうれしい」（20代男性）というように、野菜を主体とした一品は、ヘルシー志向の男性に歓迎されそうです。酢の物やお浸しなど、自分でひと手間かけたものを持参すると、いい女子力アピールになるかもしれません。
【８】鴨肉やブランド和牛肉など、一味違う「高級具材」
「スーパーで買ってくる肉とは違うのがすぐにわかります」（20代男性）など、ちょっと珍しかったり、産地の名前がついたりした贅沢な食材は、男性のテンションを上げるようです。鍋の種類に応じて、高級肉や海の幸など、これはという材料を厳選しましょう。
【９】生ハムやモッツァレラチーズなど、あえての「洋風前菜」
「鍋が出来上がるまでの間『お通し』として楽しめるように…って気が利いてますよね」（20代男性）というように、シチュエーションを想定した上での心遣いが感心されたケースです。シャンパンなどとセットで持参すると、デキる印象が確実になるでしょう。
前菜から、鍋の具材、デザート、合わせる飲み物まで、手土産にはさまざまな選択肢がありそうです。参加人数やメンバーの顔触れを考えながら、これぞというチョイスでみんなを「おっ」と言わせましょう。（倉田さとみ）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計125名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
