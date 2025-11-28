日本ハムの宮西尚生投手が２８日、エスコン内で契約更改に臨み現状維持の６５００万円（金額は推定）でサインした。

今季は３１試合に登板し１勝１敗１２ホールド、防御率３・２０。９００試合登板も達成したが「積み重ねがあるので、今年だけではないというのが大前提ですけど、今年はボスにさせてもらった９００試合に近いので、その９００試合を意味あるものにするために、来シーズン爆発的な成績を残さないと申し訳ない」と来季を見据えた。

ＣＳでは登録を外れ、サポートに回った。新たな視点を得た、いい経験としながらも「ＣＳであんな熱い戦いを後輩たちがしている。始めは何も思わないかなと思ったんですけど、意外に悔しいもんでね。まだ闘争心があるんやなって。悔しいと思えたのが、自分の中で一番大きかった」と語った。

プロ１９年目のシーズンへ向けては「もう１回優勝目指して、ボスを胴上げして気持ちよく終わりたい」。“終わり”の意味について追及されると「（引退という意味かどうかは）そのときにならないと分からない。ただ最後にいい思いをして現役を終えるというのが、今の僕の理想像」と話していた。