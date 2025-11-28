昨季イングランド・プレミリーグを制したリバプールに、アルネ・スロット監督（４７）の解任プランがあることが２８日までに明らかになった。

英大衆紙「ザ・サン」によると、まず解任後は英雄的監督のユルゲン・クロップ氏（５８）に任せるという。しかし、この人事は暫定で今季限り。その後はパリＳＧのルイス・エンリケ監督（５５）を招へいする方針だという。

スロット監督は昨季、カリスマだったクロップ監督の後任としてリバプールを率いると、初年度でプレミアリーグ優勝。その業績が評価され、昨夏は４億２６００万ポンド（約８９８億８６００万円）の大補強が敢行されたが、今季は開幕５連勝後、一気にチームが崩壊している。

直近の公式戦１２試合で３勝９敗の成績は、リバプールにとって１９５３−５４年シーズン以来の大不振。２６日にホームで行われたＰＳＶとの欧州ＣＬ戦でも大量４失点して大敗。ここに来て、スロット監督が選手を掌握しきれなくなっているという疑念も大きくなり、経営陣がスロット解任を考え始めたとみられる。

リバプールは３０日にアウェーでウェストハムと対戦。ここでまた大量失点して負けるようなら、クロップ暫定監督就任案の現実味が帯びてくる。