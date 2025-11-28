11月29日は語呂合わせで「いい肉の日」、そして「飯田焼肉の日」です。飯田市の保育園では28日、あの有名人も駆け付け「焼肉給食」が提供されました。



ニッチローさん登場

「せーの、ニッチローさん！」

「こんにちは、ニッチローです。焼き肉好きですか？給食一緒に食べましょう！」



飯田市の下久堅保育園の園児たちに元気いっぱいで迎えられたのは、飯田市出身のものまね芸人で、「飯田焼肉大使」を務めるニッチローさんです。





人口1万人あたりの焼肉店の数が日本で最も多く「日本一の焼肉の街」と言われている飯田市。11月29日の「飯田焼肉の日」にちなんで、市内全ての小中学校と一部の保育園で「焼肉給食」が提供されることに。今年で3回目となるこの取り組み。焼肉給食の前には…。♪焼肉ダンス園児たちが「焼肉ダンス」を踊りました。そして、いよいよお待ちかね、給食の時間です。「これくらいでいい？」「これくらい」「食べられる？」「食べられる！」提供されたのは、地元のブランド豚「千代幻豚」を使った焼き肉です。「いただきます！」ニッチローさん「うーん！おいしい！」園児「おいしい！」園児「（焼肉給食楽しみだった？）朝から楽しみでした！」ニッチローさん「僕、もう肉食べ終わっちゃった！」園児たちも大満足です。ニッチローさん「やっぱみんな焼き肉好きですね。やっぱり飯田焼肉という文化が根付いているというのは感じますね、子どものこの年から。（パワーの源は？）焼き肉です！飯田焼肉、これですよ。」