上限250 台の2026年イヤーモデル

光岡自動車は、『M55』シリーズの量産モデル第2弾となる2026年投入モデル『M55 1st Edition』（エムダブルファイブ・ファーストエディション）を、11月28日からミツオカ取扱拠点で発売開始した。

【画像】光岡自動車『M55ファーストエディション』正式発売！2026年は上限250台販売 全80枚

M55は2023年の光岡自動車創業55周年を記念した、ホンダ・シビックをベースとした新型車。昨年11月に発表した限定100台の抽選販売モデル『M55ゼロエディション』は、受付開始からわずか10日間で応募者数上限の350名に達するほど大きな反響があった。



M55量産モデル第2弾となる『ファーストエディション』が発売開始。 平井大介

ファーストエディションはゼロエディションに続く量産モデル第2弾で、生産販売台数上限250台の2026年イヤーモデル。納期の長期化を避けるため、申込台数が達した時点で一旦受付終了となる。なお3月27日より先行予約受付を開始し、約150台が予約済みとなっている。

ゼロエディションが1カラー、6速マニュアルのみの1グレードだったのに対し、ファーストエディションはカラーバリエーションとグレード構成を一新。ハイブリッド車の『e:HEV LX』、『e:HEV EX』、ガソリン車の『LX』（CVT）からなる、計3グレードをラインナップする。

外装色は標準4色とオプション6色、合計10色からの選択が可能となった。今回の正式発売を機に、全国のミツオカ取扱拠点にてM55の一斉展示を開始している。

生産台数はここ直近10年で過去最高を記録

11月27日には、ミツオカ麻布台ショールームでプレス発表会が開催された。

この日展示されたのは、オプションカラー『ジョンマンゴー』の『e:HEV EX』と、標準色『プラチナホワイトパール』の『e:HEV LX』。前者はフルオプション車ということで、リアガラスルーバーなどが装着されていた。



こちらはフルオプション装着車で、リアガラスルーバーなどが備わる。 平井大介

発表会の場で光岡自動車常務取締役の光岡太進氏は、昨年の売上高が300億円を超え、特殊車両を含むオリジナルカーの生産台数が877台と、ここ直近10年で過去最高を記録したとコメント。

また、直営店舗開発とリニューアルを継続的に実施中であると続け、着実に成長していることに自信を見せた。

なおゼロエディションは、マイナーチェンジ前のホンダ・シビックを100台一気に確保し在庫する形で生産に漕ぎつけた。一方のファーストエディションはマイチェン後の現行型シビックがベースとなり、ホンダからの供給体制が落ち着いたことから、2026年分の250台を確保することができた。

ゼロエディションがMTであったのに対し、ファーストエディションはATのみとなる。現行シビックはRSがMTだが、人気モデルのため車両確保が難しい状況。しかし関係者に意欲はあるようで、将来的にはMTのキャラクターを生かした特別仕様も期待したいところ。

前述のように既に150台が予約済みだが、そこにはゼロエディションの抽選に外れ購入できなかった方も含まれる。ATでもいいのでと、購入に対する熱い気持ちも寄せられたそうだ。

「かつてのスカGやローレルを思い出す」

光岡太進氏は、この発表会前に父である光岡自動車創業者、光岡進氏（現在は取締役相談役）にM55の写真を改めて見せたという。すると進氏は、「かつてのスカGやローレルを思い出す」と懐かしんだそう。

両車とも新車当時はよく売れたそうで、販売の現場からいつ仕入れてくれるかと催促がたくさんあり、クルマを全国からかき集めたという。その際に地方によって相場が違うことを理解し、これが全国展開の機会になったそうだ。



父である光岡自動車創業者、光岡進氏のことなどを語る光岡太進氏。 平井大介

デザイナーの渡辺清和氏はM55に関して、1970年代のアメリカンデザインにリスペクトして作られた国産車を、現代の視点で再解釈したと解説。情報の少ない時代、とても輝いて見えたGTカーへの憧れを具現化することを目指した。

その想いが通じたことは、まさに進氏のコメントが好例となっており、反響の大きさも納得できるものだ。

また、かつて大蛇（オロチ）をデザインしたことでも知られる青木孝憲氏は、ゼロエディションを『御神体』と例え、ファイナルエディションをそこから派生する、少し肩の力を抜いたバージョンだと表現。確かにホワイトのボディカラーでリアにルーバーがない展示車は、落ち着いた雰囲気も感じられた。

今後は前述したRSベースのマニュアルモデルなど、派生形も誕生しそうな予感のM55。さらにはSUVモデルの『バディ』のように、「そうきたか」と我々を驚かせる新たな企画にも期待したいところだ。

ミツオカM55ファーストエディションの車両概要

●販売開始日：2025年11月28日

●生産販売予定台数：上限250台（2026年内生産出荷予定）

●価格：

e:HEV EX＝FF/2WD/1993cc/電気式無段変速機 価格842万7100円

e:HEV LX＝FF/2WD/1993cc/電気式無段変速機 価格811万8000円

LX＝FF/2WD/1496cc/無段変速オートマチック 価格756万8000円

●メーカーオプション：

LEDフォグライト 8万5800円

専用レザーシート『M55』刺繍入り 49万5000円

専用リアガラスルーバー 16万5000円

ボディカラーオプション 49万5000円

●ディーラーオプション：

専用インテリアカーボンパネルセット 37万9500円

●外装カラー：

標準カラー（4色）＝プラチナホワイトパール/ソニックグレーパール/プレミアムクリスタルレッドメタリック（＋5万5000円）/シーベッドブルーパール

ボディカラーオプション（6色）＝スカイスクレイパーグレー/ブルーアイスランド/オールドイングリッシュホワイト/ジョンマンゴー/スプリングブルー/パパイヤオレンジメタリック



ミツオカM55ファーストエディションは250台を予定。 平井大介