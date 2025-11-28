◇女子ゴルフツアー ツアー選手権リコー杯第2日（2025年11月28日 宮崎県 宮崎CC＝6543ヤード、パー72）

13位から出た穴井詩（38＝GOLF5）が1イーグル、5バーディー、2ボギーの67で回り、通算6アンダーで単独首位に浮上した。

ツアー2位の飛ばし屋・穴井が主役の座に就いた。出だしから観客を沸かせた。1番パー4で残り106ヤードからの52度のウエッジでカップに放り込みショットインイーグルで滑り出した。

「ラッキーだった。1番のイーグルで心の余裕を持って回れた」。3番でボギーを叩いても慌てず4番でバウンスバック。後半は4バーディーを奪った。難易度の高い最終18番でスコアを落としたが「最後はボギー計算で来ているので貯金をつくろうと思って回った」と精神的ダメージは全くなかった。

この大会は初出場だった14年にプレーオフまで進み、テレサ・ルー（台湾）に敗れて2位だった苦い思い出がある。「あの時の私からしたら上出来。勝てなかったけどよく頑張った。でも勝って終わりたいと毎年思っている」とリベンジの思いをにじませた。

忘れられない惜敗を経て2年後に初優勝し、ここまで6勝を重ねてきた。「あの頃はとりあえず振って振って出たとこ勝負だったけど、マネジメントはきっちり考えるようになった」と成長も感じており自信を持って残り36ホールに挑む。