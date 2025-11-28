現代人の多くが当たり前のように送っている「靴生活」。しかしその便利さの裏で、腰痛や膝痛、さらには外反母趾や転倒リスクといった健康トラブルを招いていることをご存じでしょうか。山陰地方で呉服店・和想館を経営する和と着物の専門家である池田訓之さんは「日本人が長らく親しんできた草履や下駄には、足指を使い重心を整えるという本来の身体機能を取り戻す力がある」と話します。靴生活の注意点や草履や下駄を履くメリットについて池田さんに解説いただきました。＊医療情報監修：大野原良昌さん（医学博士、母と子の長田産科婦人科クリニック・副院長）

なぜ多くの人が「着物は苦しい」と思い込んでいるのか？その背景に根深い「着付け問題」が…

* * * * * * *

靴生活がもたらす健康へのリスク

厚生労働省が実施した「令和4年 国民生活基礎調査」によると、日本人の自覚症状のトップは男女ともに腰痛となっています。その原因の一つが、実は履物の変化にあると言われています。

現代の日本人は草履や下駄を履く生活（以下、鼻緒生活）を離れ、靴生活にどんどん移行しました。この靴生活が腰痛をはじめ膝痛、足指痛などのリスクを高めているのです。

靴はクッション性が高いため、どうしても、踵から着地する「かかと重心」になりがちです。重心がかかとに偏るということは、足の前部分の重心が浮き、足指に力が入っていない「浮き指」を引き起こしやすくなります。

後ろに重心がかかるということは、お尻を後ろに引いた状態になり、バランスをとるために、頭を前に突きだそうとします。ちょうど横から見ると、ひらがなの「く」の字のように体が前にかがみ、猫背になるのです。

膝も、腰がいつも曲がった状態で体の重さを支えていることになるので、負担が大きく、膝痛、腰痛を招くことになります。

靴生活をずっと続けている欧米の方は、一日中靴を履き続けるので、自分の足にあった靴を履くことを心がけておられます。かたや日本人は、家の中では靴をぬいで外では履いてと、靴の着脱を何度も繰り返すので、着脱がしやすい靴を選びがちになります。

例えばハイヒールは、着脱がしやすいうえに、踵が高くて先端は細くとがり気味。背がスラっとして足は小さく見えてかっこよく映えます。

しかし先端にむかって指が押し込まれて、親指の納まるスペースがなく、人差し指の上に乗っかるような形になり、だんだん曲がっていきます。親指が内側に曲がるので、その付け根は外側に飛び出してきて靴の側面に当たり、痛みを感じるようになります。

これがいわゆる”外反母趾”という症状です。痛みがひどいと飛び出た部分の骨を削るという手術が必要になります。

また、指が使えていないので蹴る力は弱く、足腰も弱くなり、転倒の原因になります。ちなみに寝たきりになる原因の12％が転倒からだと言われています。

安易な矯正器具は筋力低下につながる可能性も…

足裏のどこに重心がかかっているのかは、特殊なマットの上に足をのせると簡単に確認できます。

多くの方が、かかと部分の色が濃く、5本の足指ははっきりと写っていません。つまり、かかと重心で浮き指なのです。また土踏まずもしっかりと空いている人が少なく、小さくなっています、これは足裏の筋肉が弱くなっているということです。

対策としては、インソールあるいは土踏まずのアーチをつくる補強具を靴の中に入れて、足裏のバランス、力を補強するという方法があります。

ただ、多くの補強具は歩きやすくするだけのもので、足裏のバランス矯正や筋肉を強化する働きは薄いようです。本当に改善が期待できるものは、その人の足型を正確に測定し、それに合わせてオーダーで作り込むようなタイプになり、金額的にもかなり高額になります。



イメージ（写真提供：Photo AC）

実は弊社でもこのオーダーの矯正具を扱っていますが、ここまでの矯正具を使っていらっしゃる方はほとんど見かけません。しかし安易な器具の利用は、コルセットをしているとそれに頼ってしまい筋肉が弱まるのと同じで、長い目で見れば、足底筋や足指筋の機能低下につながることが多いと思います。

また地味ですが、「足指ジャンケン」や「かかと上げ運動」といった筋力トレーニングを続けることも一助となります。

草履や下駄を履くメリット



イメージ（写真提供：Photo AC）

草履や下駄を履く時には、鼻緒を足の親指と人差し指でつまむため、筋力アップ(把持力)につながります。さらに鼻緒をつまむ時には、他の足の指にも常に自然に力が入るので、足指全体の力が強化されます。

結果、かかと重心で浮き指の状態から、指重心という本来の正しい重心に戻してくれる働きがあります。

失われていた親指の力が強くなるので、外反母趾の改善にもつながります（そもそも鼻緒生活をしていたら外反母趾にはなりません）。

また、指で地面を蹴って進むので足裏全体の筋力がつき、土踏まずも復活してきます。

すると地面からの振動を和らげることができるので疲れにくくなる。そして歩行に推進力がつくので、スライドが力強くなり、足腰も強くなるのです。

筋肉は何歳からでも強化できるので、鼻緒生活は、お年寄りでも足腰の強化につながるということが言えるでしょう。

「健康は足元から」今日から始める“鼻緒”健康生活

日本人は、古墳時代（3世紀後半ごろ）から、1960年代の高度経済成長時代まで、長らく鼻緒主体の生活を送ってきました。

靴主体の生活をしだしたのはほんの60年ほど前からです。対して西欧人は旧石器時代(２〜３万年前)から靴を履き始め、中世（５世紀ごろ）には、広く庶民も靴生活をしていました。しかも西欧人は、ベッドでくつろぐとき以外はほぼ一日中靴を履いて生活をしてきました。

この長い生活習慣の違いにより、日本人は骨盤が後ろに傾きやすく、足は凹脚（O脚）気味。そのため、靴を履いてかかと重心になると骨盤がさらに後ろに倒れやすく、それを補うために猫背になりやすいのです。一方、欧米人は骨盤が前傾気味で足も長くＸ脚傾向があるため、かかと重心でも腰が後ろに傾きにくく、猫背にはなりにくいという特徴があります。

靴を履く際には、インソールを入れるなどして、足裏にかかる体の重心を整えること。それと、室内ではスリッパではなく、鼻緒のついた上履きを履くなどして、足の指に力を入れる訓練をすることが猫背の予防になり、また足腰の筋肉が強化され、足腰の痛みと縁遠い生活につながると思います。

なによりの足腰健康法は着物を着る時間を増やすことです。

太い帯をお腹に巻くので、自然に背筋が伸びます。さらに鼻緒生活は足指重心なので、二重に猫背にはなりにくく、腰や膝、足指への負担は軽くなります。着物で正座と立つ動作を繰り返す生活は、自然に足腰の鍛錬にもつながります。

私はもう還暦を過ぎた初老の身ですが、着物姿で歩いていると、出会う方や周りから「素敵ですね」とのお声をいただくことがあります。

そうです、着物はさらに、心の健康にも最高の一品なのです！