TBSで日曜午後9時から放送中の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』。

前回第7話では、がんで闘病していた耕造（佐藤浩市）が死去。ロイヤルホープの子ども・ロイヤルファミリーを耕一（目黒蓮）が相続することになりました。

11月30日放送予定の第8話からは、椎名善弘（沢村一樹）の息子で、世代交代を狙う若手馬主役として中川大志さんが出演。

目黒さん演じる耕一のライバルとして、有馬記念制覇という夢の前に立ちはだかります。

そんな8話から予告動画の内容を紹介します。

第8話あらすじ

亡くなった耕造から相続馬限定馬主としてロイヤルファミリーを引き継いだ耕一は、栗須（妻夫木聡）に連れられ、北陵ファームのセリ市を見学に行く。

そこで、自分が見初めた新馬を椎名の息子である展之（中川大志）が競り落としたことをきっかけに2人は親しくなり、耕一は同年代ながら競馬の古い慣習を打ち破ろうとしている展之の考えに惹かれていく。

一方、デビュー戦を飾ったロイヤルファミリーだったが、その後の調子は今一つだ。流れを変えようと耕一は大胆な提案をするが、広中（安藤政信）の反対にあう。

耕一とチームロイヤルの和が次第に乱れていく様子に、栗須はこれまでにない難しさを感じていた。

そんな中、展之から「若手馬主の会」に招待された耕一は、チームロイヤルとは違う若い馬主たちの先進的な考えに傾倒していくが…。

第8話の予告動画

北陵ファームのセリ市にやってきた栗須と耕一。

「『馬主だ』って顔して歩けばいいんですよ。見るものすべてが勉強になるはずです」と栗須。

耕一は目を輝かせながらセリの様子を見学しています。

そこへ現れた展之。

「『継承』って古いよね。継がせたい側の自己満足だし」と言ってのけます。

場面が変わり、ソファーに向かい合って座る栗須と耕一。

耕一は「僕の味方をしてもらえませんか？」と頼みますが、栗須は「戦う相手はチームスタッフではありません」と諭します。

次のシーンでは、高台にある墓地で泣き崩れている耕一。

最後は栗須に対し「やめてもらって大丈夫です」と言い残して立ち去り…。



本作は、山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）が原作。

競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーが日曜劇場で描かれます。



大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストが出演中です。