今年８月、酒田市で横断歩道を渡っていた中学３年の女子生徒をはねたとして起訴された６２歳の男の判決公判がきょう開かれました。

【写真を見る】「終始自分本位な運転」と裁判官 酒田市亀ヶ崎で女子中学生が車にはねられた事故の判決公判 男に拘禁3年6か月の実刑判決（山形）

山形地方裁判所酒田支部は、男に拘禁３年６か月の実刑判決を言い渡しました。

過失運転傷害の罪に問われていのは、酒田市東泉町４丁目の無職の男（６２）です。

判決によりますと男は今年８月、酒田市亀ヶ崎で軽乗用車を運転中、横断歩道の前で停車していた車を追い越した時、横断歩道を渡っていた中学３年生の女子生徒を

はねたとされています。その時の速度は時速４３キロでした。

■「被害者に全く気づかなかった」

前回の初公判で男は、起訴内容を認め、「仕事に遅れそうで、さらに妻に嫌味を言われ荒っぽい運転をしてしまった。追い越した車の運転手を見ていて、被害者に全く気づかなかった」などと話していました。

検察側は男の犯行について、「意図的に危険な運転を行った結果発生した。被告人の過失は極めて重大」などとしてこれまでの禁錮刑と懲役刑を一本化した拘禁４年６か月を求刑。

一方弁護側は、「被告人は反省しており、今後２度と繰り返さない」などとして執行猶予付きの判決を求めていました。

■「被害者に生じた結果は死亡にも匹敵」

きょうの判決公判で山形地方裁判所酒田支部の大畑朋寛裁判官は、男の犯行について、「終始自分本位な運転をしていた」「何の落ち度もない被害者はわずか１４歳にして全治不明で全介助が必要な状態となっており、今後も意識回復の可能性が乏しい状態。被害者に生じた結果は死亡にも匹敵するほど重大」などとして、拘禁３年６か月の実刑判決を言い渡しました。