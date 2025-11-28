高木萌衣が単独トップ通過 馬場咲希は39位で敗退【JLPGAファーストQT A地区】
＜JLPGAファーストQT A地区 最終日◇28日◇こだまゴルフクラブ（埼玉県）◇6545ヤード・パー72＞来季出場権をかけた戦いの最終ラウンドが終了。上位21位までの選手が来週のファイナルQTに駒を進めた。
トータル13アンダー・単独トップは28歳の高木萌衣。トータル8アンダー・2位に今年のプロテストを突破した藤本愛菜、トータル7アンダー・3位には横峯さくらが入った。藤本と同じく98期生の倉林紅はトータル3アンダー・10位タイで通過。46歳の李知姫（韓国）はトータル2アンダー・14位で突破した。米女子ツアーが主戦場の馬場咲希は、トータル8オーバー・39位でファースト敗退となった。ファーストQTは全3会場で実施。裾野カンツリー倶楽部（静岡県）で開催のB地区、ジャパンクラシックカントリー倶楽部（三重県）のC地区それぞれの上位者が、12月2日〜5日に宍戸ヒルズカントリークラブ（茨城県）で行われるファイナルステージへ進む。
