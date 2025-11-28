直営店限定の３本線仕様も！テーラーメイド『Spider ZT BLACK』、12月18日デビュー
テーラーメイドが、人気パターに新色追加のアナウンス。「独自のゼロトルクパター設計であらゆるパッティングストロークに対応する『Spider ZT』パターシリーズに新たに、ヘッド全体をブラックで仕上げた『Spider ZT BLACK』を追加ラインナップ。12月18日よりセレクトフィットストア限定にて発売します」と、同社。
【画像】3本ラインと1本の、どちらが構えやすい？
新色ブラックはヘッドの反射を抑え、ターゲットラインをより明瞭に捉えられる視覚的効果を追求した仕上がりとなっている。セレクトフィットストア限定モデルはヘッド上部に1本のホワイトサイトラインを配し、シンプルで直感的なアライメントを実現。 一方、テーラーメイド銀座店およびFitthing Lab Tokyoでは「ツアープロの意見を取り入れた」3本サイトライン仕様の直営店限定モデルを数量限定で展開する。3本ラインはボールを挟むようにセットすることで、真っすぐ引いて真っすぐ打ち出すイメージを強め、カップまでの仮想ラインを構築しやすくなっている。 長さは33、34?の『スタンダード』（税込66,000円）に加えて、36、38?の『カウンターバランス』（同71,500円）を用意しており、レフトハンドは34?のみ。直営店限定の3本ラインが気になる人は、数量限定にてお早めに。
