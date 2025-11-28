試合中にまさかのモノマネ!? 女子ゴルファーがホテルのキャラクターにちなんで「パタパタパタ……飛んできま〜す！」
今シーズンから若手女子ゴルファーの登竜門でもある「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」に参戦している飯島早織が自身のインスタグラムを更新。第16戦「Dormy Ladies Cup」で撮影した楽しい写真や動画を投稿した。
【写真】同伴者のスカートの中が見えそうなときどうする? 紳士力が上がる対処術
1枚目は同組でラウンドした園田結莉亜と一緒に、大会の冠スポンサーとなった共立メンテナンスが運営するビジネスホテルチェーン、ドーミーインのマスコットキャラクター「ドーミーいんこ」のヘッドカバーを付けたクラブを手に鳥のポーズ。3枚目では大きなドーミーいんことの2ショットを公開した。そして最後の動画ではカートに乗るときにテレビカメラに気付くと、両手を鳥の羽ばたきの様に小さく動かすと「パタパタパタ……飛んできま〜す！」と声をかけ、同伴プレーヤーたちも笑わせていた。そしてカートが動き出してからも「ピヨピヨピヨ……行ってくるピヨ」と明るいキャラは全開だった。そんな飯島だが2023年の「日本女子アマチュアゴルフ選手権」で優勝するなど、実績は十分。今季も「ネクヒロ」17試合に参戦し、「Norton Next Generation Tournament」での単独2位など、トップ10には7回も入る好成績を残してきた。第16戦も5位タイでフィニッシュしている。また昨年は最終プロテストまで進んだものの、惜しくも1打差で合格には届かず。今年の2次予選では悪天候のため最終日が中止となり、またもや1打差で最終テストに進出はできなかった。可愛らしいルックスと明るいキャラ、そして確かな実績から、すでに多くのファンからの人気を集めている飯島。来季は「ネクヒロ」での初優勝、そして悲願のプロテスト合格を目指す。
