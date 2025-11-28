4児の母・平愛梨、“具たっぷり”手作りおでんを披露「入れたい具材を選んで一からお出汁をとって挑戦」 “ある食材”に注目集まる「初めて見たかも」
4児の母でタレントの平愛梨（40）が27日、自身のインスタグラムを更新。「わたしのおでん」と書き出し、揚げ巾着やちくわぶ、しいたけなど具材が鍋で“ぐつぐつ”煮込まれた手作りおでんを披露した。
【写真】「入れたい具材を選んで一からお出汁をとって挑戦してみた」平愛梨の“具たっぷり”手作りおでん
平は「母おでんのレシピを知らないのでとりあえず自分が入れたい具材を選んで一からお出汁をとって挑戦してみた」と説明し、自流で挑んだおでんを写真で紹介。
おでんのほかサバの塩焼き、サラダなども用意したようで、料理が並んだ食卓の写真も披露した。
「コクを出すには程遠いけどご飯には合うので初心者おでんにしてはOK」と自己評価したが、「もう作らないかな」と平。理由について「我が家の男子達が分かりやすくテンション上がってなかった」「鯖の塩焼きはよく食べる 時間かけて作るお料理よりもthe肉!みたいな分かりやすいお料理が好きなんだね」とつづり、泣き笑いの絵文字を添えた。なお、おでんは3日かけほぼ1人で食したそうだ。
出汁から手がけたお手製おでんに「おいしそう！」「椎茸入れるんですね」「椎茸入れるのは初めて見たかも」とのコメントが寄せられたほか、子どもたちの“リアクション”については「わかる〜自分は食べたいのに、男の子って、おでん嫌いだよね」「おいしそうなのに!!」「おでんおいし〜いっと思うのは大人かな 我が家もおでん喜んでくれません」など共感の声が集まった。
平は2017年1月、プロサッカー選手の長友佑都（FC東京所属／39）と結婚。18年2月に長男（愛称：バンビーノ／7）、19年8月に次男（愛称：ベベック／6）、21年4月に三男（愛称：ベベ／4）、23年5月に四男（2）が誕生している。
