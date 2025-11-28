Crisp Meloがお披露目イベント開催へ 2ndシングル「ZERO TO THE LIGHT」配信開始＆ワンマンライブも決定
5人組ガールズポップグループ・Crisp Melo（クリスプ・メロ）が、12月10日にお披露目イベント『Crisp Melo Debut Showcase』を東京・池袋のサンシャインシティ 噴水広場で開催することが決定した。観覧は無料で、午後5時30分より開演予定。デビューから約1ヶ月で初ステージに臨む。
また、2ndシングル「ZERO TO THE LIGHT」が11月26日よりデジタル配信された。同作は、透明感のあるメロディと躍動するビートで、未来へ踏み出す勇気を描いたポップチューン。デビュー曲「w0w」で“スイッチを入れた”Crisp Meloが、今作では“光をつかむ”ステージへと進む姿を表現している。Crisp（鋭く弾ける）とMelo（近づきたくなる優しさ）というグループ名に込められた対照的な感情の融合が、より深く打ち出された一曲となっている。
さらに、12月20日には東京タワー内のイベントスペースRED° SKY STADIUMにて、グループ初となるワンマンライブの開催も決定。初披露の新曲や、YouTube番組『すぷめろスイッチ』での公約を実現する企画、クリスマスシーズンに合わせた特別企画などが予定されており、Crisp Meloの世界観をより立体的に体感できる内容になるという。
Crisp Meloは、10月22日に1stシングル「w0w」でデビュー。キレのある“Crisp”な一面と、やさしさを湛えた“Melo”な一面を併せ持つギャップが魅力のグループとして注目を集めている。
■『Crisp Melo Debut Showcase』概要
日程：12月10日（水） 午後5時30分開演（予定）
会場：東京・池袋 サンシャインシティ 噴水広場（観覧無料）
■『Crisp Melo デビューワンマンライブ』概要
日程：12月20日（土） 午後4時30分開場／午後5時開演
会場：東京・RED° TOKYO TOWER “RED° SKY STADIUM”
