国の天然記念物で、絶滅危惧種に指定されている国内最大のキツツキ「クマゲラ」が２０２１年５月、秋田県北部の森吉山（標高１４５４メートル）で目撃・撮影されていたことがわかった。

本州では１７年４月を最後に目撃情報が途絶えていたといい、環境省は「種の保全のための議論が進められる貴重な記録だ」としている。

クマゲラは身体全体が黒く、頭部が赤いのが特徴で、成鳥の体長は４５センチほど。主に北海道や東北の一部に生息するとされているが、本州では目撃が少なく、「幻の鳥」とも呼ばれている。

クマゲラを目撃し、撮影したのは秋田市の会社員遠藤英之さん（４９）。趣味の野鳥撮影で森吉山を散策していた２１年５月、「キョーン」というクマゲラの特徴的な鳴き声を聞いた。声を頼りに森を歩くと頭上の木にクマゲラが止まり、羽繕いを始めた。興奮のあまりシャッターを切る手が震えたが、撮影に成功。「出会えたのは奇跡」と振り返る。

昨年１０月、長年クマゲラを調査している盛岡市のＮＰＯ法人「本州産クマゲラ研究会」が目撃情報を探していると知り、写真を送ったところオスの成鳥と確認された。１７年４月も森吉山で目撃されたという。

元岩手県立博物館学芸員で、同研究会理事長の藤井忠志さん（７０）によると、５月は繁殖期といい、「つがいで協力して子育てするため、近隣にメスもいるのではないか」と推測する。環境の変化を受けやすく、人が集まると落ち着いて子育てができなくなるといい、藤井さんらは慎重に調査しているという。

環境省野生生物課は「絶滅危惧種は、いつどこで確認されたかという情報が非常に重要。客観的な記録があれば、その時点と比較した減少要因や環境の変化といった具体的な議論ができ、種の保全に必要な対策が進められる」としている。