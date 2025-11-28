12月5日から幕張メッセで開催される『東京コミックコンベンション2025』に参加予定だった、香港の俳優ルイス・クーさん、トニー・ウーさん、ジャーマン・チョンさんの来日が中止になったことが28日、イベントの公式サイトで発表されました。

公式サイトでは「『東京コミコン2025』への参加を予定していたルイス・クー氏、トニー・ウー氏、ジャーマン・チョン氏は、2025年11月26日（水）に香港で発生した大規模火災を受け、現地での救助活動および支援に専念する必要が生じたため、急遽スケジュールの調整が困難となり、来日を見送らざるを得なくなりました」と報告。

続けて、「今回の火災を受け、ルイス・クー氏をはじめ、トニー・ウー氏、ジャーマン・チョン氏は、イベント直前であり多くの日本のファンが出演を心待ちにしている状況を十分理解しつつも、現地の状況を最優先すべきと判断し、参加を断念する決定に至りました。東京コミコンとしても、出演者の立場・心情を踏まえ、この判断を尊重することといたしました」と明かしています。

また、ルイス・クーさんの所属事務所からも声明文が出ており、「大規模な火災事故により深刻な死傷者が出たことに、私たちは深い悲しみを覚え、香港市民の皆さまと心をひとつにして哀悼の意を表します」とし、出演を見送ることを報告。

その上で「主催者ならびに関係各位に多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解とご容赦を賜りますようお願い申し上げます」とコメントしています。

今回、来日予定だった3人は第97回アカデミー賞国際長編映画賞の香港代表作品に選出された、映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』に出演。映画は日本でもヒットするなど話題を集めていました。