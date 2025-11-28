アイドルグループ「ＷＥＳＴ．」が、２８日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。桐山照史が小瀧望に不満をぶつけた。

行われたのは、２０２５年の活動で溜まった不満を共有して、不満を解消する企画。桐山は、ライブ期間中「仕事終わりに、小瀧さんの部屋で飲むことがあるんです。それはうれしいです。１人で飲むよりも『まだ飲もうや』って誘ってくれます」という。

しかし「帰してくれないんです。帰ろうとしたら抱きついてきたり、耳とか首とか舐めだしたり」と不満を告白。「（部屋に）入ったものの出られないという地獄を味わっております」と訴えた。

これに小瀧は、毎回自分が誘っているわけではなく、「なんや言うたらこの前『軽く望の部屋で飲むか〜』って言われたこともあります」と反論。部屋は毎回小滝の部屋で「彼（桐山）の部屋じゃない。自ら来ているんです」と言い返した。

「（桐山は）『ちょっとシャワーだけ浴びるから待っとって』『カギ開けといて』って言うんです。これ僕が悪いですか？」と周囲に同意を求めた。

藤井流星によると「何度も（その現場を）見てますし、むしろ客観的に見た時、うれしそうな顔をしてる桐山さんもいる」そうで、結果、桐山の不満は受け入れられなかった。