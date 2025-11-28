気象庁は、南シナ海の熱帯低気圧が台風に発達する見込みと発表しました。南シナ海にはすでに台風27号があり、新たな台風が発生すれば11月から12月にかけてダブル台風となる可能性があります。

気象庁によると、南シナ海にある熱帯低気圧ｂが、29日午後3時には台風に発達する予想です。

29日に予想される中心気圧は1002ヘクトパスカル、最大風速は18ｍ、最大瞬間風速は25ｍと予想され、1時間に15キロの速さで東北東に進む予想です。

30日に予想される中心気圧は1002ヘクトパスカル、最大風速は18ｍ、最大瞬間風速は25ｍと予想され、1時間に15キロの速さで北東に向かう予想です。

台風27号とあわせ、11月末から12月初めにかけてダブル台風となる可能性があります。

新たな台風は１日には南シナ海で熱帯低気圧に変わる予想です。27号も3日にはベトナムで熱帯低気圧に変わる予想で、いずれも日本への直接の影響はありません。

日本では強い寒気が南下 西日本でも積雪の可能性

日本では台風よりも雪に注意が必要になりそうです。

気象庁は、１２月３日（水）～４日（木）にかけて

「強い寒気が南下するため、北日本や東日本日本海側を中心に降雪量が多くなり、西日本の日本海側でも積雪になる可能性がある。」と、注意を呼びかけています。

12月14日までの全国47都道府県16日間天気予報

東日本から北日本では２８日（金）夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、

局地的な激しい雨、降ひょうに注意してください。

２９日（土）３０日（日）の雪は小康状態になりますが、１２月に入る来週は、降り出しは「雨」で、だんだんと「雪」に変わり、その範囲が拡大してきます。

１２月３日（水）には「大雪」が予想されるエリアもあります。

初雪前線は１１月２８日（金）現在、水戸・長野まで南下していて、来週は西日本の日本海側で、「初雪ラッシュ」になるかもしれません。

【強い寒気南下】西日本でも積雪のおそれ

