【ダブル台風へ】新たな台風のたまご＝熱帯低気圧が発達する予想 気象庁の進路予想【12月14日までの全国47都道府県16日間天気予報】台風情報2025
気象庁は、南シナ海の熱帯低気圧が台風に発達する見込みと発表しました。南シナ海にはすでに台風27号があり、新たな台風が発生すれば11月から12月にかけてダブル台風となる可能性があります。
気象庁によると、南シナ海にある熱帯低気圧ｂが、29日午後3時には台風に発達する予想です。
29日に予想される中心気圧は1002ヘクトパスカル、最大風速は18ｍ、最大瞬間風速は25ｍと予想され、1時間に15キロの速さで東北東に進む予想です。
30日に予想される中心気圧は1002ヘクトパスカル、最大風速は18ｍ、最大瞬間風速は25ｍと予想され、1時間に15キロの速さで北東に向かう予想です。
台風27号とあわせ、11月末から12月初めにかけてダブル台風となる可能性があります。
新たな台風は１日には南シナ海で熱帯低気圧に変わる予想です。27号も3日にはベトナムで熱帯低気圧に変わる予想で、いずれも日本への直接の影響はありません。日本では強い寒気が南下 西日本でも積雪の可能性
日本では台風よりも雪に注意が必要になりそうです。
気象庁は、１２月３日（水）～４日（木）にかけて「強い寒気が南下するため、北日本や東日本日本海側を中心に降雪量が多くなり、西日本の日本海側でも積雪になる可能性がある。」と、注意を呼びかけています。 12月14日までの全国47都道府県16日間天気予報
東日本から北日本では２８日（金）夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨、降ひょうに注意してください。 ２９日（土）３０日（日）の雪は小康状態になりますが、１２月に入る来週は、降り出しは「雨」で、だんだんと「雪」に変わり、その範囲が拡大してきます。 １２月３日（水）には「大雪」が予想されるエリアもあります。
初雪前線は１１月２８日（金）現在、水戸・長野まで南下していて、来週は西日本の日本海側で、「初雪ラッシュ」になるかもしれません。しています。 【強い寒気南下】西日本でも積雪のおそれ
