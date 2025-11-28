5位・西武に7ゲーム差の最下位に沈んだロッテが今オフ、石川歩、荻野貴司、澤村拓一、国吉佑樹、二木康太ら実績のあるベテランや中堅選手を相次いで解雇し、“血の粛清”と話題を呼んだ。そして、過去にもプロ野球界では情け容赦ない「大量解雇劇」が一度ならずあった（文中の金額は推定）。【久保田龍雄/ライター】

ひょっとしてクビになるかもしれないよ

まず真っ先に思い出されるのが、FA制度がスタートした1993年オフの横浜である。

11月8日に高木豊、屋鋪要、山崎賢一、市川和正、大門和彦、松本豊の主力級6選手に戦力外通告を行い、世間を驚かせた。

横浜は11月1日にも鴻野淳基ら5人を解雇したばかりで、この時点の退団者は引退する斉藤明夫、長内孝を含めて大量13人に上った。

13人の年俸総額は3億8400万円余り。うち通算128勝133セーブを記録した斉藤には功労金2000万円が支払われるので、差し引くと約3億6000万円となり、FA宣言した巨人・駒田徳広の獲得資金とほぼ一致した。

こうした事情から、スポーツ紙には「FAの悲劇」の見出しが躍り、高木とともにFA権を取得しながらクビを切られた屋鋪は「悔しい。ゴミ箱にゴミをポイと捨てるようなものだ。球団は僕のことを功労者と認めていないんだよ。引退試合もない。功労金もない。不当解雇と言ってもいい」と涙ながらに不満をぶちまけた。

一方、高木は自著「オレだから言えるプロ野球・奇想天外の舞台ウラ」（スコラ）の中で、戦力外通告を受ける前日、親しい新聞記者から「ひょっとしてクビになるかもしれないよ」と知らされていたことを明かしている。

前年オフ、契約交渉がこじれ、年俸調停の末、球団の提示額より510万円多い9840万円を勝ち取った高木だったが、この一件が尾を引いて、右膝を痛めて出場機会が激減した屋鋪とともに整理対象になったと推測される。

近藤昭仁監督は「高木と屋鋪は大洋のイメージ。チーム名も変わったし、そのへんの犠牲になった」と説明したが、屋鋪は11月14日に出演したスポーツ番組の中で「それなら（横浜に変わった）去年でも良かった。言い訳ですね」と反論している。

話がまとまらなかった

その後、高木は日本ハム、屋鋪は巨人、山崎はダイエー、大門は阪神への移籍が決まったが、市川と松本は「球団がトレード先を探す」という条件で退団に合意したにもかかわらず、最終的に現役引退となった。

ちなみに高木が戦力外通告を受けた直後、当時西武にいた清原和博から電話があり、「明日は我が身ですからね」と同情するかのように言ったという。「お前は大丈夫だよ」と答えた高木だったが、12年後、奇しくも清原はFA移籍した巨人から非情の戦力外通告を受けることになる。

2004年オフの中日も、助っ人3人とトレード移籍組を含む16人が退団した。

前年オフに就任した落合博満監督はトレード封印を宣言し、現有戦力で1年目を戦ったが、シーズン後には「必要ない」と判断した15人程度に戦力外通告をすることを春先の時点で明らかにしていた。

5年ぶりのリーグ優勝を達成したシーズン後、落合監督は「戦力の見極めは終わった。今年は（補強に）積極的に動く」とV2を目指して大鉈を振るうことを宣言、11月3日には山北茂利とロッテの捕手・清水将海との交換トレードを成立させた。

新外国人としてアレックス、横浜の主砲・ウッズを獲得し、11月17日のドラフト会議でも球団史上最多の11人を指名、ドラフト後の同20日にも正津英志、宮越徹と西武・大友進、玉野宏昌との2対2の交換トレードを成立させた。

その一方で、川崎憲次郎と善村一仁が引退、筒井正也、植大輔、前田新悟、湊川誠隆が自由契約となり、紀藤真琴、小山伸一郎、酒井忠晴、関川浩一が無償トレードで新球団の楽天に移籍した。

さらにプロ8年目の内野手・筒井壮も第2回トライアウトが行われる前日の11月23日になって、「トレード要員として他球団との交渉を進めてきたが、話がまとまらなかった」として戦力外通告を受けた。

血の入れ替えが必要

すでにドラフトも終わり、各チームの陣容が固まりつつある時期の肩叩きに、筒井は「早く決めてくれることに越したことはなかったのですが……」と戸惑いを隠せなかった。

だが、捨てる神あれば拾う神あり。

叔父・星野仙一氏がシニアディレクター（SD）を務める阪神の岡田彰布監督が「オレがファーム（2軍監督）のとき一緒にやってる。元気があるからな」と救いの手を差し伸べ、晴れて移籍が決まった。

星野氏といえば、前出の落合監督同様、阪神監督就任1年目のシーズンを4位で終えた2002年オフ、「チームの“ぬるま湯体質”を変えるには、血の入れ替えが必要」と大リストラを断行したことで知られる。

星野伸之と葛西稔は引退したほか、坪井智哉、山田勝彦、伊達昌司、松田匡司の4人はトレードで放出された。そして、舩木聖士、横田久則、遠山奨志、伊藤敦規、弓長起浩、成本年秀、吉田浩らに4人の助っ人を加えた計18人が戦力外となった。

それと入れ替わりで、FAの金本知憲をはじめ、伊良部秀輝、下柳剛、野口寿浩、中村豊、佐久本昌広、石毛博史ら移籍組10人と、ウイリアムスとポートの新外国人2人、ドラフトで杉山直久、江草仁貴、久保田智之ら11人の計23人を入団させた。チーム全体の3分の1を入れ替えるという荒療治の結果、翌03年、阪神は18年ぶりの優勝を実現した。

大量解雇だけではなく、新加入の戦力がどれだけ働けるかが、翌年のチームの浮沈のカギを握っていることがよくわかる。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘！激突！東都大学野球』（ビジネス社）。

