大原優乃、福原遥とパリ旅行を満喫 オフ感あふれる素顔ショットに反響「めっちゃいい写真！」「仲良しなんですね」
俳優の大原優乃（26）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。親交の深い俳優・福原遥（27）とのパリ旅行での思い出ショットを公開し、仲の良さが伝わる投稿にファンから反響が寄せられている。
【写真】「めっちゃいい写真！」大原優乃＆福原遥のオフ感あふれるパリ旅行ショット
投稿では、「少し前のパリ旅行の思い出たち 沢山笑って、食べて、観光して。心が満たされた時間でした はるちゃんいつもありがとう！」とつづり、エッフェル塔を背景に2人でポーズをとる姿や、ディズニーランド・パリでおそろいのカチューシャをつけたツーショットなど、旅の模様を複数枚公開。
黒のアウターを合わせたリンクコーデや、街歩きでのリラックスした表情など、オフ感たっぷりの自然体なショットが並んでいる。
コメント欄には、「めっちゃいい写真！」「2人ともめっちゃかわいい〜」「仲良しなんですね」「癒されます」など、2人の関係性や自然体な姿に多くの反響が寄せられた。
【写真】「めっちゃいい写真！」大原優乃＆福原遥のオフ感あふれるパリ旅行ショット
投稿では、「少し前のパリ旅行の思い出たち 沢山笑って、食べて、観光して。心が満たされた時間でした はるちゃんいつもありがとう！」とつづり、エッフェル塔を背景に2人でポーズをとる姿や、ディズニーランド・パリでおそろいのカチューシャをつけたツーショットなど、旅の模様を複数枚公開。
黒のアウターを合わせたリンクコーデや、街歩きでのリラックスした表情など、オフ感たっぷりの自然体なショットが並んでいる。
コメント欄には、「めっちゃいい写真！」「2人ともめっちゃかわいい〜」「仲良しなんですね」「癒されます」など、2人の関係性や自然体な姿に多くの反響が寄せられた。