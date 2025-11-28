76歳・市村正親、17歳長男・優汰のTikTokに“密かに”登場しSNSで話題騒然「流石にレベチ」「ママとのTikTok待ってます」
俳優・市村正親（76）が28日までに、長男・優汰（17）のTikTokに登場。親子で足上げに挑戦したユニークな動画が公開され、優汰の美しいルックスと、そのアカウントの持ち主が市村の息子だったことがSNSで話題となっている。
【動画】「お父さんめっちゃ足あがってる笑」長男・優汰と足上げに挑戦する市村正親
投稿では「私ら足上げ得意」とコメントし、クールな表情をした優汰の後ろに、真剣な表情をした市村が映っている。2人は、音楽に合わせて足を高く上げるチャレンジに挑戦。しかし、優汰は思うように足が上がらず、一方で市村は体勢を崩さず、美しいフォームでしっかりと足を上げていた。
動画では、足を上げた瞬間で止められ、背景に大きく市村の写真が映し出されるなど、ユーモアあふれる編集が施されている。
この投稿は、SNSで「イケメンな男の子、お父さんとTikTok撮ってて知ったんだけど、市村正親と篠原涼子の息子でびっくり」などと、市村の息子だと知らずに見た人の間で話題になっていた。
投稿には「流石にレベチすぎる」「おいちょとまい。篠原涼子様の息子様やったんかいな」「ママとのTikTok待ってます」「急に情報量過多でした」「お父さんめっちゃ足あがってる笑」「お父さん出てくると思わなかった笑笑」などの反響が集まっている。
市村は、篠原と2005年に結婚。08年5月に長男の優汰、12年2月に次男が誕生した。篠原とは21年7月に離婚し、子ども2人の親権は市村が持つことも報告された。
