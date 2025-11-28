女優の北川景子（39）が、27日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（木曜後10・00）にゲスト出演し、断捨離の経験について語った。

番組では、「嵐」櫻井翔（43）と2人ロケへ。映画化もされたドラマ「謎解きはディナーのあとで」で、お嬢様と執事役で共演しているが、2人きりでのロケは10年ぶりという。

道中では、私生活の話に。櫻井は、北川の夫でタレントのDAIGOと共演した際のエピソードを口にした。「景子ちゃんが1回、“過去はもういい”みたいになって、いろんな断捨離じゃないけど…」。すると北川は「台本とかでしょう？」と応じた。

北川は過去の出演作の台本などを取ってあったという。ところが、「どんどん物が増えていくから、子供の物とかも増えていくし、これをどんどんどんどん押し込めて、ひっ迫するじゃん？スペースが」と説明。断捨離を断行したという。「やっちゃえ！ってなって、まず台本から始めたの。台本全部やっちゃいな。やると凄くいい」。台本を次々とシュレッダーにかけていったといい、「凄い大変だった」と振り返った。

すると、不思議なことが起きたという。「そこから仕事も新しいものをいただけるようになった気がして、何かあるのかなと思って」。因果関係は不明だが、断捨離の後、仕事の好循環が起きたと明かしていた。