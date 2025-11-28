歌手の近藤真彦（61）が27日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。毎日、自宅で酒を飲んでいることを明かした。

実は初対面だという女優の飯島直子と麻布十番の居酒屋でサシ飲み。毎日、自宅で酒を飲んでいることを打ち明け、「毎日飲んでると、やっぱダメだね。飲まなくてもいい日ってあるじゃない」と反省した。

「外でご飯食べて、ちょっと飲んで来て、気分が上がってきて…。家でウイスキーとか飲み始めるでしょ。奥さんと子供は寝て、一人でカラカラカラってやりながら飲んで」と外食から帰って来ても一人で飲み直すことを告白。

「チョコレートが好きなんですよ。チョコレートをつまみながら、グビグビやって」とチョコレートをつまみにしていることも明かした。

釣り好きでも知られる近藤は、釣り番組を見ながらの飲むといい、「釣り番組見て、ウイスキーとチョコレート」と満面の笑み。しかし、「釣り番組って釣れないのよ、なかなか。釣れないと釣れるまで見ちゃう。（編集に）引っ張られちゃうのよ。飛ばしたいんだけど飛ばせる番組じゃないんでね」と釣り番組の影響で、長く飲んでしまうと語った。