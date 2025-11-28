大型セール「Amazonブラックフライデー」が12月1日23時59分まで開催中。ソニーやデノン、ボーズ(BOSE)、ヤマハ、JBLなど各社のサウンドバーも低価格で販売されている。28日14時に編集部が確認したところ、ソニー「HT-S100F」が通常15,657円のところ19% OFFの12,627円となっていた。

Dolby Atmosに対応したデノンのサウンドバー「DHT-C210K」は、通常23,800円のところ21% OFFの18,800円。ボーズの「Bose TV Speaker」は、通常33,000円のところ15% OFFの28,000円。横幅60cmのヤマハサウンドバー「SR-C20A」は、通常18,200円のところ15% OFFの15,470円で販売されている。

JBLの5.1.2chサウンドバー「JBL BAR 800」は通常85,898円のところ31% OFFの59,400円、7.1.4chサウンドバー「JBL BAR 1000」は通常143,000円のところ46% OFFの76,980円となっている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください