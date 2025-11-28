「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２８日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。６月に解散したＴＯＫＩＯの元メンバー、国分太一が代理人の弁護士とともに会見した内容についての見解を示した。

西村氏は「国分太一さんの報道があり、この間記者会見をしたとのことで、たくさんニュースが出ていますが、僕がどう感じているかを話したい」と切り出した。西村氏は「本人が思い当たる節がないというのは、恐らくなんですけど、これは一番たちが悪い。本人が本当に悪いと思っていない可能性がある」と指摘した。

西村氏は「国分さんに限らず、あることをやったときに２つのパターンがあると思うんです」とし、ひとつは「悪いと自覚しながらやるパターン」、もうひとつは「本当に悪いという自覚がないままやってしまうパターン」と述べ、「国分さんは後者の可能性が高い」と語った。「普通であれば日本テレビ側からしても“いちいち言わなくても分かるでしょ”という感覚だと思う。でも、本人が本当に分かっていない可能性がある」と国分の胸中を推測し、今回の問題は“認識の欠如”にあると分析した。

また西村氏は「日々善行を重ねて、人に優しくしたり親切にしたりすることが、必ずいいことが起こると思っているんです」と自身の考えを示し、「自分に責任がないような悪い出来事。交通事故や地震で家が崩れるような事象ですら、“自分の日々の行いに悪いところはなかったか”と僕は振り返るんです」と語った。その上で西村氏は「国分さんの場合は、昔、事務所がすごい力がありましたから。守られていたのがああいった騒動があって、（昔の）事務所の力がなくなったことで表面化したのだと思う」と推測した。

西村氏は「やっぱり原理原則で言ったら、日々の行いがまったく良くなかったことの積み重ねがああいうことになったんだと思う」と述べた。また、これまでにビジネス等で出会った著名人の例を挙げ、「郷ひろみさんは、仕事で末端のスタッフにまですっごい気をつかって優しくて。現場からすごく人気がある。最近ですとザキヤマさん」とアンタッチャブル・山崎弘也に触れ、「本当に気配りができて現場で大人気。やっぱり“ああなる”のは理由がある」と語った。

国分について「身から出たさびって言ったらあれですけど、答え合わせをしたいというのは分かるんだけど本当に本人が何がダメだったのか、深く理解していないのではないか。反省していると言っても、そうではないように感じた」「答え合わせもないと思うよ」と厳しい見方を示した。

西村氏は「もう、行いが悪かったんだって、間違いなく」と言い切り、最後に、「僕も毎日思っているんですが、本当に小さな小さな積み重ねで、人に優しくする、いい行いをする、社会のために汗をかく。これをしっかりやることが、みなさんが成功してお金持ちになる秘訣だと思います」と締めくくった。