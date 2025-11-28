双子の出産と育児を公表している中川翔子さんが、自身のインスタグラムで双子の成長を報告しています。



【写真を見る】【 中川翔子 】双子が「みつめてくれるよ」絵日記で「親バカとまりません」 夫と二人で久々の焼肉も「ダッシュで帰宅」





翔子さんは、インスタグラムに絵日記を投稿。「みつめてくれるよ」と題した4コママンガによると、「もうすぐ2ヵ月 すごくニコニコして目で追ってくれるよ」とのこと。掃除をしていても「わー双子でこっちみてる」と、翔子さんをじっと見上げる双子に驚いている様子です。また、区の助産師さんが訪問した際も「吊るされて重さはかられながら」「こっちみてるー」と描いていて、順調に成長している様子を伝えています。







4コマ目で「ぎゃわゆい」と双子を抱きしめる自身を描いた翔子さんは、妊娠中から制限されていた外食について「お義父さんお義母さんが来てくれて いっておいで！と」「めちゃくちゃ久しぶりに夫とふたりで焼肉屋さんへ！」として、堪能した様子。けれど「わたしも夫も双子が気になってしまってやっぱりダッシュで帰宅しました」と、夫婦揃って双子の育児に全集中な様子を伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】