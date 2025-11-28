ヤクルトが来季の新外国人として今季、米大リーグ、ブルワーズ傘下３Ａナッシュビルに所属したヘスス・リランソ投手（３０）＝右投げ右打ち、身長１８８センチ、体重１１２キロ＝の獲得を正式に発表した。１年契約で年俸は約９４００万円（プラス出来高払い）。池山監督の新体制での投手補強第１弾となる。（金額は推定）

リランソは球団を通じて「２０２６年シーズン、東京ヤクルトスワローズの一員としてプレーできることを大変嬉しく思っています。スワローズから日本でプレーする機会を与えられたことに深く感謝し、チームが必要とする試合で勝利に貢献できるよう尽力します」とコメントした。

ドミニカ共和国出身のリランソは巨体で威圧感のあるフォームから投げ込む１５０キロを超える直球が武器のリリーバー。今季ナッシュビルで４８試合に登板し３勝４敗、防御率３・３９、６セーブをマークし５８回１／３のイニングを上回る６４三振を奪った。メジャー経験はないがマイナー通算３１７試合で２５セーブをマーク。ヤクルトでは今季固定できなかった抑え候補となる可能性が高い。