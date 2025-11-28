ボディビルの日本一に輝いたイケメン高校生の日常生活に密着。なんと父は西日本で最大級のジムを経営しており、兄である長男＆次男もボディビルで輝かしい成績を残していた。

【映像】父が経営する西日本最大級のジム＆兄2人のボディビル優勝時の写真

ABEMAにて11月26日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#31では、『今日好き』に出演し、ボディビル日本一に輝いた経験もある、いおう（榎田一王）の密着映像が公開された。

いおうといえば、8人兄弟の大家族、いおうは三男だ。今回はそんないおうの暮らしぶりに密着。スタッフは宮崎県へと飛んだ。

いおうの自宅は広々としており、大家族でも家族がゆっくりできるようにと父・寛之さんが建てたそうだ。2021年に撮影された10人で映る家族写真が飾ってあったが、いおうは「3年前くらいに両親が離婚しちゃって、今はお母さんはいないんです」と明かしつつ、「父が男でひとつで育ててくれました」と感謝していた。

そんな、いおうは学校が終わると、自転車で父・寛之さんがオーナーで、26歳の長男・一斗さんが社長を務める「パワーハウスジム 宮崎ジャパン」に向かった。なんと西日本で最大級の規模を誇るジムだそうだ。

そこには一斗さん、そして二男・大人さんの姿も。もちろんこの2人も数多くのボディビル大会で優勝経験を持つ猛者たちで、長男の一斗さんは2024年世界大会4位、二男の大人さんは2023年日本ジュニアボディビル選手権大会70キロ超級優勝という輝かしい成績を誇っていた。