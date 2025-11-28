バスケットボール男子日本代表の渡邊雄太が、自身で作成した「自己分析チャート」を公開。得点力、ディフェンス、メンタル、身体能力、パス／アシストの5項目に満点「5」を付けた。

【映像】渡邊雄太、“似顔絵”に「100点です」

渡邊は2024年パリ五輪以来の日本代表復帰を果たし、FIBAワールドカップ2027 アジア地区予選Window1のチャイニーズ・タイペイ戦（11月28日がホーム、12月1日がアウェー）にキャプテンとして臨む。バスケ好きアイドルの櫻坂46・大園玲さんがインタビュアーを務めたABEMA取材では、6項目を5段階で自己評価したチャートを披露した。

渡邊は得点力、ディフェンス、メンタル、身体能力、パス／アシストがすべて最高の「5」と評価。「得点力」については、「実際は3くらいにしようかと思った」と謙虚な胸中を明かしつつ、「自己肯定感を高めに行こうかなと思って、自信を持って強気でいきました」と、ユーモラスに理由を説明した。

また「メンタル」についても、「3くらいで控えめに行こうかと思った」が、「こういうところを5にできるっていうメンタルの強さを見せていこうかと思いました」と、キャプテンとしての決意を込めたことを明かした。

そのキャプテンとしての意識は、メンタルとも直結している。「自分のことだけじゃなく、他の選手のことも気を使いながらやらないといけない」と語り、「そのためにはやっぱ自分のメンタルがしっかりしとかないと、自分のメンタルが崩れちゃったら（キャプテンは）やっぱりできないなと思っています」と、自身の精神状態がまず大事だと説いた。

似顔絵は「うわ、すごい！めちゃくちゃ上手です」と絶賛

一方、自己分析チャートで唯一「0」となったのが「可愛さ」だ。これに対し渡邊は「可愛さで売ってないので、別に」とあっさり回答。ちなみに、絵が得意な大園さんは今回、渡邊を含め数人分の似顔絵を描いて取材に臨んでおり、その似顔絵については「うわ、すごい！めちゃくちゃ上手です」と絶賛。点数を問われると「いや、もう100点です」と即座に満点評価を下し、大園さんは「一番お優しいです」と笑顔を見せた。

最後に渡邊はチャイニーズ・タイペイとの2連戦に向けて、「絶対負けられない2試合。まずしっかり2連勝して、次のWindow（予選）へ繋げることと、絶対にワールドカップ出場権を獲得します」と力強く宣言した。

（ABEMA／バスケットボール日本代表）

