泥水塗っても拭けば元通り。着回し幅が広がる純白レザースニーカーのセールが終了間近
白スニーカーは好きだけど、汚れやケアが面倒。そんな悩みを吹き飛ばしてくれそうなのがProjextのレザースニーカー「Model 03」かも。
独自のアップサイクルレザーで撥水・防汚・耐傷を実現し、泥水で汚れても簡単に元通り。白さが続くなら、積極的に履けますよね。さらに軽量で疲れにくいなど、ヘビロテしたくなる魅力も盛りだくさん。
白スニーカーの悩みから解放される
百聞は一見にしかずということで、こちらがプライムファイバーレザーの防水・防汚・耐傷性能。雨や泥などの汚れが表面で留まるので、動画のようにサッと拭いたり水で流すだけで元の白が戻ってきます。
ちなみに防水性能は日本のJIS規格試験にも合格しているので折り紙付き。
合わせやすいシンプルデザイン
デザインはシンプルミニマル。どんなスタイルにも合わせやすい仕上がりです。
白以外にも白黒シートンがラインナップがあり、どちらも日常から旅行、ビジネスカジュアルまで幅広く活躍してくれそうですよ。
快適性能も充実
スタイルだけでなく快適性能も充実しているのも魅力。
内側には和紙繊維で通気性や湿気コントロール力を確保。またチタンコーティングで抗菌・防臭効果も備えています。
ソールはイマドキな4cmの厚めスタイル。特許取得済みのPopcornTechnology（ポップコーンテクノロジー）も加わり、ゴムやコルクの3倍のクッション性能を発揮。さらに重量も片足260gの軽量仕様なので、立ち仕事や長時間の歩行でも疲れにくいそうですよ。
いろいろ機能はありますが、雨の日も気兼ね無く選べる白スニーカーって最強だと思いませんか？ 着回し幅が広がる1足、注目ですよ。
