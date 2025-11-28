『ドラえもん』のアニメをいつでもどこでも楽しむことができるアニメ視聴サービス『ドラえもんTV』。

開設2周年を迎える2025年12月1日（月）、より便利に使いやすく進化。専用iOSアプリでのサービス提供を開始することが決定した。

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

『ドラえもんTV』最大の特徴は、月額550円（税込）でテレビアニメ1,400話以上のおはなしが見放題であること。

新作のおはなしも毎週配信ラインナップに追加しており、どこよりも多い配信数を誇っているテレビアニメ『ドラえもん』専門の動画視聴サービスだ。

さらに、“キャラクター別”や“ひみつ道具別”、“放送年代別”におはなしを発見することができるのも魅力で、いままで触れたことがなかったエピソードを見つける楽しみも。また、月ごとにさまざまなテーマを設けて特集も企画。会員以外でも楽しめる無料作品も毎週1話配信しており、大好評を得ている。

そんな『ドラえもんTV』が、待望の専用iOSアプリでのサービス提供を12月1日（月）からスタート。お手元のiPhoneやiPad端末でこれまでよりもかんたんに『ドラえもんTV』を利用することが可能になる。

カテゴリ別の連続再生や、マイリストに登録したおはなしの連続再生にも対応。視聴完了した作品に表示される「どら焼きマーク」を集める楽しみ方も。

もちろん流れてくるのはアニメ『ドラえもん』だけ。お子さまにも安心して見せることが可能な動画見放題サービスとなっている。

◆今なら2週間無料でお試し可能！お得な年間パックも新登場

iOSアプリのサービス提供開始を記念して、12月31日（水）までの期間限定で、アプリ経由で新規会員登録した場合には2週間無料で『ドラえもんTV』をお試し可能となるキャンペーンを開催。

さらに、iOSアプリでは「年間お得パック」という料金プランも新登場。税込5,500円で1年間『ドラえもんTV』を楽しむことができる、月額プランよりも2か月分お得なプランとなっている。