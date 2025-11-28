ファッションブランド「FURFUR」(ファーファー）が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と初めてコラボレーションしたアイテムを、11月25日（火）からオフィシャルオンラインストアとECデパートメントストア「USAGI ONLINE」などで発売している。12月1日（月）からは全国直営店舗で販売される。

FURFURから「ハローキティ」と初のコラボレーションアイテム全14型が登場

今回は、ラインストーンを使用したスウェットやリボンがモチーフのシャツ、ぬいぐるみバッグやお菓子のパッケージ型バッグなど、全14型がラインアップしている。

ふわふわのエコファー素材でハローキティのリボンを表現した「リボンバッグ」（1万5400円）は、ショルダーチェーン付きの2way仕様で、背面にもキャラクターがプリントされている。「リボン刺繍シャツ」（2万5300円）は、リボンを全体に散りばめたデザインで、友だちの「タイニーチャム」や、袖口にはブランドロゴの上に乗ったハローキティが刺繍されている。

「HELLO KITTYリボン刺繍シャツ」（カラー：BLU,WHT,BEG 2万5300円）、「HELLO KITTYリボンバッグ」（カラー：SAX,RED,CGRY 1万5400円）

「HELLO KITTYリボンバッグ」（カラー：SAX,RED,CGRY 1万5400円）

サイドに“HELLO KITTY”とブランドロゴが入った「スウェットパンツ」（1万4300円）も登場。ラインストーン付きのフェイスモチーフの「オリジナルクリスタルチャーム」（5940円）は、ZOZOTOWN限定カラーもお目見えしている。

「HELLO KITTYスウェットパンツ」（カラー：IVR,PNK,BLK 1万4300円）

「HELLO KITTYオリジナルクリスタルチャーム」（カラー：WHT,PNK,SAX,BLK 5940円）

ハローキティがラインストーンで表現された「クリスタルスウェット」（1万5400円）は、限定カラーも販売。「トートバッグ」（3960円）はトマト缶詰とパイナップル缶詰のデザインで、「ワッペンカーディガン」（1万9800円）は、フルーツやトマトの缶詰をモチーフにしたワッペンがついている。

「HELLO KITTYクリスタルスウェット」（カラー：WHT,LPNK,SAX,オンライン・ルミネ新宿2店・ルミネ横浜店限定カラーBLK 1万5400円）

「HELLO KITTYクリスタルスウェット」（カラー：WHT,LPNK,SAX,オンライン・ルミネ新宿2店・ルミネ横浜店限定カラーBLK 1万5400円）

「HELLO KITTYトートバッグ」（カラー：RED,BLU 3960円）

「HELLO KITTYワッペンカーディガン」（カラー：WHT,RED,BLU,BLK 1万9800円）

フルーツがデザインされた「ポーチチャーム」（7700円）は、ジェリービーンズのパッケージをイメージしている。糸刺繍とスパンコール刺繍、ハローキティのワッペンを縫い付けた「スクエアバッグ」（1万7600円）は、ブラックには“はろぅきてぃ東京”の文字、ピンクには“FURFUR”と“HELLO KITTY TOKYO”のロゴがついている。

「HELLO KITTYスクエアバッグ」（カラー：PNK,BLK 1万7600円）

「HELLO KITTYポーチチャーム」（カラー：SLV,RED,BLU 7700円）

「HELLO KITTYスクエアバッグ」（カラー：PNK,BLK 1万7600円）

ハローキティのぬいぐるみがそのままバッグになったような「ぬいぐるみショルダー」（1万8700円）は、ビッグチャームにもなるデザインで、限定カラーもある。

「HELLO KITTYぬいぐるみショルダー」（カラー：PNK,CGRY,SAX,BLK,オンライン・ルミネ新宿2店・ルミネ横浜店限定カラーWHT 1万8700円）

「HELLO KITTYぬいぐるみショルダー」（カラー：PNK,CGRY,SAX,BLK,オンライン・ルミネ新宿2店・ルミネ横浜店限定カラーWHT 1万8700円）

巾着型の「エコファーショルダーバッグ」（2万4200円）は、洗剤がモチーフのワッペンがついている。トマト缶詰とパイナップル缶詰がデザインの「HELLO KITTY缶詰バッグ」（1万7600円）は、刺繍ワッペンやラインストーンが散りばめられている。

「HELLO KITTYエコファーショルダーバッグ」（カラー：IVR,CGRY,PNK 2万4200円）

「HELLO KITTY缶詰バッグ」（カラー：SAX,RED 1万7600円）

背中に“HELLO KITTY”のロゴをプリントした「ボーダーカットソー」（1万4300円）は、左袖にキャラクターのワンポイントが刺繍されている。また渋谷パルコ限定で、“はろぅきてぃ東京”のデザインをプリントした「HELLO KITTYはろぅきてぃ東京Tシャツ」（1万2100円）も販売する。

「HELLO KITTYボーダーカットソー」（カラー：WHT,PNK,BLK 1万4300円）

【渋谷パルコ限定】「HELLO KITTYはろぅきてぃ東京Tシャツ」（カラー：WHT,PNK,BLK 1万2100円）

FURFURがハローキティとコラボレーションしたアイテムは、11月25日（火）からオフィシャルオンラインストアとECデパートメントストア「USAGI ONLINE」、ZOZOTOWNなどで販売。また、ルミネ新宿2店とルミネ横浜店で11月20日（木）から先行販売している。



12月1日（月）からは全国直営店舗で販売される。価格は税込み。