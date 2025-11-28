読者が選ぶ「歴代冬ドラマの報われてほしいイケメン」トップ10を発表【モデルプレスランキング】
【モデルプレス＝2025/11/28】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は、歴代冬ドラマランキングとして「語り継ぎたい伝説の冬ドラマ」「歴代冬ドラマの胸キュン男子」「歴代冬ドラマの報われてほしいイケメン」3部門で読者アンケートを実施。本記事では「歴代冬ドラマの報われてほしいイケメン」トップ10を発表する。
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「ベストエンタメアワード2025上半期」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
◆歴代冬ドラマ「報われてほしいイケメン」トップ10
1位：「花より男子」花沢類（小栗旬）…TBS系
2位：「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」井吹朝陽（西島隆弘）…フジテレビ系
3位：「silent」戸川湊斗（鈴鹿央士）…フジテレビ系
4位：「オー！マイ・ボス！恋は別冊で」中沢涼太（間宮祥太朗）…TBS系
5位：「失恋ショコラティエ」小動爽太（松本潤）…フジテレビ系
6位：「Eye Love You」花岡彰人（中川大志）…TBS系
7位：「初めて恋をした日に読む話」山下一真（中村倫也）…TBS系
8位：「この恋あたためますか」新谷誠（仲野太賀）…TBS系
9位：「知ってるワイフ」津山千晴（松下洸平）…フジテレビ系
10位：「5→9〜私に恋したお坊さん〜」清宮真言（田中圭）…フジテレビ系
調査期間：2025年11月5日〜11月12日
回答数：13,183件（性別比：女性95％、男性2.8％、回答なし2.2％）
年代内訳：10代9.5％、20代35.2％、30代22.9％、40代10.3％、50代14.4％、60代以上7.7％
└うち学生の回答数：1,982件
└内訳：小学生0.4％、中学生9％、高校生32.6％、大学生・専門学生・大学院生57.9％
◆1位：「花より男子」花沢類（小栗旬）
見事1位に輝いたのは「花より男子」（TBS系／2005年、2007年）の花沢類（小栗旬）。クールでミステリアスで、主人公・牧野つくし（井上真央）がピンチのときにはいつも助けてくれる優しさに胸キュンの声が多数。つくしへの恋を自覚するも、親友・道明寺司（松本潤）を裏切ることはできまいと身を引く様も花沢らしい。20年経った今でも不動の人気を誇り、幸せを願う声が後を絶たなかった。
＜読者コメント＞
・「道明寺のように猪突猛進に進むタイプではないけど、静かな佇まいからは想像できないような強さもある。すごく一途な花沢類に報われてほしかったです」
・「花沢類の儚げで繊細な優しさ好きでした」
・「いつもつくしを近くで支えているし、大事な場面で助けてくれるし、つくしのことを1番に考えてるから」
・「飄々としているようで、実は友情に熱いところが素敵」
・「ピンチのときの花沢類。幸せになってほしい」
◆2位：「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」井吹朝陽（西島隆弘）
「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」（フジテレビ系／2016年）より、井吹朝陽（西島隆弘）は2位にランクイン。チャラいように見えて、実は真面目で優しい御曹司。主人公・音（有村架純）への一途な恋心、自分の気持ちを懸命に抑えて身を引く姿は、西島の繊細な演技も重なり、胸を打たれる人が多かった。
＜読者コメント＞
・「不器用なのに誰より誠実で、見返りを求めない優しさがずっと真っ直ぐだったから。報われない時間が苦しいほど長かった人だからこそ、幸せになってほしいと心から願える存在」
・「チャラさの裏に隠れている孤独と一途に想い続ける朝陽くんに胸を締め付けられてしまうから。そして一途に想う分、誰よりも幸せになってほしい」
・「好きな人の幸せのために身を引く決断が切なかったから」
・「朝陽くんの切なくて優しい表情が忘れられないから。最後に音ちゃんの気持ちを大事にしている姿がかっこよかった」
・「あんなに健気に、一途に、そして押し付けることなく、ヒロインを想い続けた井吹さんには絶対に幸せになってほしい」
◆3位：「silent」戸川湊斗（鈴鹿央士）
3位は「silent」（フジテレビ系／2022年）の戸川湊斗（鈴鹿央士）。“主成分優しさ”と称されるほどの思いやりに満ち溢れ、恋人・紬（川口春奈）に寄り添い支え続けた。しかし、紬の想いを尊重して身を引き、相手の幸せを願う彼の静かな強さがじんわりと響いた。
＜読者コメント＞
・「好きな人のために別れを決心したときは号泣した。来世では、湊が好きな人と別れずにいてほしいと心から願った」
・「いつも寄り添ってる姿が好きでした。自分の気持ちを押し殺して相手のために別れを告げられる強さが素敵です」
・「自分より相手を想う優しさが溢れていて、幸せになってほしい方です」
・「主成分優しさの彼には幸せになってほしい」
・「湊斗の温かい心に胸を打たれたから」
◆4位：「オー！マイ・ボス！恋は別冊で」中沢涼太（間宮祥太朗）
4位に選ばれたのは「オー！マイ・ボス！恋は別冊で」（TBS系／2021年）の中沢涼太（間宮祥太朗）。後輩・奈未（上白石萌音）に惹かれていく過程で見せるツンデレっぷりや不器用な優しさが“報われてほしい”と思わせる最大の理由に。奈未に失恋した身でありながらも、恋敵となる潤之介（玉森裕太）の背中を押す男らしさに惚れる人が続出した。
＜読者コメント＞
・「ドS先輩の見えない優しさに胸がギュッとなった」
・「男らしくて正々堂々としているところが素敵でした」
・「仕事をしているときのキリっとしているところや、自分の気持ちを真っ直ぐに伝えるところが男らしくて好き｡ヒロインの幸せを1番に考えて徹夜してまでブレスレットを探したり、ヒロインの気持ちに寄り添って最後は背中を押して身を引くところが紳士でかっこいいから」
・「ツンツンしながらもすごく優しくて愛のある中沢さんが振られるのは見ていて辛かったです…。1番多く涙を流したのは中沢さんのシーンでした」
・「寡黙で男らしく熱い想いを秘めて、めちゃめちゃかっこよかったです。想いは届かなかったけど幸せになってほしいと思いました」
◆5位：「失恋ショコラティエ」小動爽太（松本潤）
そして5位は「失恋ショコラティエ」（フジテレビ系／2014年）の小動爽太（松本潤）。高校時代に一目惚れした先輩・紗絵子（石原さとみ）に恋焦がれ、恋も仕事も全て彼女中心に回ってしまう。紗絵子への想いが強すぎて空回りする姿や、切なさ溢れる眼差し、ショコラ作りに全てを捧げる純粋さが胸を締めつけるポイント。甘さとほろ苦さが詰まったキャラクターとして、今もなお印象深い。
＜読者コメント＞
・「紗絵子さんに真っ直ぐな感情を向ける献身的な姿が健気。幸せになってほしい」
・「真っ直ぐな想いに惹かれる」
・「愛する人のために自分が傷ついても彼女のためにできることをやってあげる爽太くん。特に、他の男と結婚する彼女のためにウエディングケーキを作るエピソードが印象に残ってます」
・「一途に想う彼女に存分に振り回され、結果報われない恋に終わったのが切なすぎました。幸せになってほしいです」
・「振り向いてもらえないと分かっていても、ひたすらに想いを届けようとする姿にエールを送りたくなりました」
◆6位〜10位の読者コメント一挙紹介
6位：「Eye Love You」花岡彰人（中川大志）
＜読者コメント＞
・「自分の恋心を打ち明けることなく、テオくん（チェ・ジョンヒョプ）と侑里さん（二階堂ふみ）のキューピッド役に徹した花岡さん！花岡ジャンケンは、もはや伝説」
・「侑里のことを想って恋の後押しをしてあげるシーンが切なくて応援したくなりました！」
・「良い人すぎて、必ず幸せになってほしい」
7位：「初めて恋をした日に読む話」山下一真（中村倫也）
＜読者コメント＞
・「ストレートに表現してくれるところが素敵だから」
・「好きな人のために身を引く姿に惚れました。報われてほしい」
・「肉食イケメンかと思いきや、優しさと大人の余裕を持つイケメンでした…沼」
8位：「この恋あたためますか」新谷誠（仲野太賀）
＜読者コメント＞
・「本当に良い人すぎる。最後は結局好きな人のためになることをする優しい人だから」
・「健気で気さくで面白くて、主人公のことを本当に想っているのが伝わってきました」
・「とても誠実な人柄で、主人公に対する想いが一生懸命で切なかったから」
9位：「知ってるワイフ」津山千晴（松下洸平）
＜読者コメント＞
・「とにかく紳士で良い人だった。報われてほしい！」
・「思いやりの塊。津山主任にはぜひとも幸せになってほしいです」
・「誰に対してもスマートなところ。本当に良い人なので報われてほしい」
10位：「5→9〜私に恋したお坊さん〜」清宮真言（田中圭）
＜読者コメント＞
・「とても誠実な人柄で頼もしい存在。ボタンの掛け違いがなければ…と思うばかり」
・「大人で紳士的で素敵な上司。報われてほしい」
・「潤子（石原さとみ）のことを想いながらも、叶わなかった清宮さん。ちょっとした行き違いで報われなかったあの恋が報われてほしかった！」
◆モデルプレスランキング
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「ベストエンタメアワード2025上半期」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】