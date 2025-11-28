片桐仁、ロングヘアの息子2人＆美人妻を顔出し公開「美少年」「仲良しで憧れる」の声
【モデルプレス＝2025/11/28】俳優の片桐仁が11月27日、自身のInstagramを更新。家族全員での食事ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「あな番」出演俳優「美少年」ロングヘアの息子2人公開
片桐は「今日で52歳になりました」と誕生日を報告。「家族でお寿司食べました」と誕生日を家族と過ごした様子を公開し、投稿された写真には、妻・友紀さん、ロングヘアの長男・太朗くんと次男・春太くん、そして片桐本人を合わせた4人がテーブルを囲み、食事や飲み物を楽しんでいる様子が収められている。さらに、「妻から誕生日プレゼントでリカバリーウェアをもらいましたー」とプレゼントの内容も明かした。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます！」「奥様も息子さんたちも美人でかっこいい」「相変わらず素敵なファミリーですね」「みんな顔出ししてくれて嬉しい」「息子さんたちがロングヘアで美少年」「幸せそうで癒される」「家族仲良しで憧れる」といったコメントが寄せられている。
片桐は2003年に結婚。2004年7月に第1子、2011年3月に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「あな番」出演俳優「美少年」ロングヘアの息子2人公開
◆片桐仁、家族での寿司ショット公開
片桐は「今日で52歳になりました」と誕生日を報告。「家族でお寿司食べました」と誕生日を家族と過ごした様子を公開し、投稿された写真には、妻・友紀さん、ロングヘアの長男・太朗くんと次男・春太くん、そして片桐本人を合わせた4人がテーブルを囲み、食事や飲み物を楽しんでいる様子が収められている。さらに、「妻から誕生日プレゼントでリカバリーウェアをもらいましたー」とプレゼントの内容も明かした。
◆片桐仁の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます！」「奥様も息子さんたちも美人でかっこいい」「相変わらず素敵なファミリーですね」「みんな顔出ししてくれて嬉しい」「息子さんたちがロングヘアで美少年」「幸せそうで癒される」「家族仲良しで憧れる」といったコメントが寄せられている。
片桐は2003年に結婚。2004年7月に第1子、2011年3月に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】