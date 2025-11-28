バレーボール元女子日本代表の竹下佳江氏が、自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組で、エグゼクティブアドバイザーをつとめるSVリーグ女子・ヴィクトリーナ姫路の戦いを振り返るとともに、前半戦で活躍が目立つ新戦力についても触れました。

番組パーソナリティーの竹下佳江氏とタージンさん（写真：ラジオ関西『竹下佳江のいいな117ヴィクトリーナ』）

11月24日放送のラジオ関西『竹下佳江のいいな117ヴィクトリーナ』内でピックアップしたのは、8日と9日にサイデン化学アリーナさいたまで行われた、埼玉上尾メディックス戦。8日の試合ではフルセットの末に惜敗したヴィクトリーナでしたが、9日では3-1と勝利。連敗を3でストップしました。





――8日の試合はいかがでしたか？



【竹下氏】 この試合では、リベロに吉田眞奈選手が起用されていましたね。チームのためにと頑張ってる姿が印象的でした。ただ、（新戦力の1人で）サイドの野中瑠衣選手がこの日だけで70本も打っている……。どうしてもサイドに集まるという意味では仕方がないところもありますが、レシーブもしないといけないポジションなので、やっぱり疲労が溜まりますよね。試合後になりますが、休めるときは本当に休んでほしいですね。

ヴィクトリーナ姫路の野中瑠衣選手（写真：ラジオ関西）

――では、9日の試合はどうしょうか？



【竹下氏】 この日は、新戦力の1人、カミーラ・ミンガルディ選手が79本も打っていますね！ いやぁ〜、これはすごいです。それに決定率が41.8%、すごく頑張りました。同時に、ここまで持ってきているのは、やっぱりボールを拾っているから。この試合ではリベロを福留慧美選手に戻していましたが、彼女のディグ（※スパイクレーシブ）は素晴らしいですね。

ヴィクトリーナ姫路の福留慧美選手（写真：ラジオ関西）

竹下氏とともに番組パーソナリティーをつとめるタレントのタージンさん（ヴィクトリーナ姫路スペシャルサポーター）は、福留選手について、「新加入選手ですが、試合にずっと出ていたりと活躍が目覚ましい。それとともに、とてもヴィクトリーナの皆さんにも溶け込んでいて、良い雰囲気ですね！」と話していました。

また、竹下氏は「埼玉上尾メディックスさんはとてもチーム力が高く、まとまっていて強いチーム。もちろん2勝できるのが一番良いですが、そういったチームに1勝1敗という形であれ、勝点を取れているのはとてもいいと思いますね」と、チームを評していました。

なお、ヴィクトリーナは、15日と16日の岡山シーガルズとのアウェイ戦を2試合ともストレート勝ちすると、直近の22日と23日に行われたホームゲーム、KUROBEアクアフェアリーズ戦で、いずれもフルセットにもつれる激戦を制し、5連勝を達成。ここまで11勝3敗、勝率0.79で2位につけています。23日のKUROBE戦では、元女子韓国代表のイ・ジェヨン選手がチーム最多となる59本のアタックを放ち、24得点を記録。チームの勝利に大きく貢献しました。

ヴィクトリーナ姫路のイ・ジェヨン選手（写真：ラジオ関西）

ヴィクトリーナの新戦力は、先に名前があがったジェヨン選手や、女子日本代表の福留選手と野中選手、元女子イタリア代表のカミーラ選手だけでなく、元女子ブルガリア代表のミラ・トドロヴァ選手や、昨シーズンまでVリーグ（2部相当）でプレーしヴィクトリーナで初のSVリーグに臨んでいる“オールドルーキー”大島杏花選手も含め、活躍が光ります。

竹下氏の言うようにサイドの選手の疲労が心配されますが、アヴィタル・セリンジャー監督が新戦力を含めていかにチームをマネジメントしていくか、今後の選手の起用法にも注目です。



ヴィクトリーナはSVリーグ次戦で、11月29日と30日に、クインシーズ刈谷とのアウェイ戦に臨みます。会場はウィングアリーナ刈谷（愛知県）です。



※ラジオ関西『竹下佳江のいいな117ヴィクトリーナ』2025年11月24日放送回より