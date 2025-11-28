「もの凄いパフォーマンスだ」欧州名門で“スケープゴート”にされた28歳MFがEL日本人対決で圧巻の１G１A！現地メディアは手のひら返しで絶賛「すべてをコントロール」
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔が所属するセルティックは現地11月27日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第５節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトと対戦。３−１で逆転勝利を飾った。
前田、旗手、上田、渡辺に４選手が揃って先発したこの試合で、主役となったのが１ゴール・１アシストをマークした旗手だ。
11分に上田に先制ゴールを許して迎えた31分、ポケットを取る動きでボックス内に入り込み、浮き球のパス。ヤン・ヒョンジュンのゴールをアシストする。さらに、43分、前田が猛プレスを仕掛けて相手GKのミスを誘い、キックミスをしたボールをダイレクトでゴールに流し込み、逆転ゴールを決めてみせた。
地元メディアも、１ゴール・１アシストの日本人MFを高く評価。セルティックの専門メディア『67 HAIL HAIL』はチーム最高の９点をつけ、こう絶賛した。
「今シーズン、旗手のパフォーマンスには多くの批判があったが、今夜は彼がベストパフォーマンスを取り戻した試合の一つだった。前半の２得点に貢献し、中盤からすべてをコントロールしました。レオ、もっとそういうプレーをしてほしい」
また、『Daily Record』紙も９点をつけ、「鋭い走り込みからゴールにつながるクロスを上げ、冷静に追加点を奪取。もの凄いパフォーマンスだ」と賛辞を贈った。
今シーズンは低調な名門のなかで、スケープゴートにされてきた28歳が、汚名返上の大活躍を見せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】旗手が圧巻の１ゴール・１アシスト！前田の猛プレスにも注目
