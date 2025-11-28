中盤で輝きを放った旗手。（C）Getty Images

　前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔が所属するセルティックは現地11月27日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第５節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトと対戦。３−１で逆転勝利を飾った。

　前田、旗手、上田、渡辺に４選手が揃って先発したこの試合で、主役となったのが１ゴール・１アシストをマークした旗手だ。

　11分に上田に先制ゴールを許して迎えた31分、ポケットを取る動きでボックス内に入り込み、浮き球のパス。ヤン・ヒョンジュンのゴールをアシストする。さらに、43分、前田が猛プレスを仕掛けて相手GKのミスを誘い、キックミスをしたボールをダイレクトでゴールに流し込み、逆転ゴールを決めてみせた。

　地元メディアも、１ゴール・１アシストの日本人MFを高く評価。セルティックの専門メディア『67 HAIL HAIL』はチーム最高の９点をつけ、こう絶賛した。
 
「今シーズン、旗手のパフォーマンスには多くの批判があったが、今夜は彼がベストパフォーマンスを取り戻した試合の一つだった。前半の２得点に貢献し、中盤からすべてをコントロールしました。レオ、もっとそういうプレーをしてほしい」

　また、『Daily Record』紙も９点をつけ、「鋭い走り込みからゴールにつながるクロスを上げ、冷静に追加点を奪取。もの凄いパフォーマンスだ」と賛辞を贈った。

　今シーズンは低調な名門のなかで、スケープゴートにされてきた28歳が、汚名返上の大活躍を見せた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

