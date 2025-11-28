JO1がシェフとウェイターに扮してチームワークを発揮！ほっともっと新TVCM公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1が登場する、ほっともっとの新TVCM『ほっともっと×JO1アンガスビーフステーキ重』篇が12月3日より放映開始。放映に先立ち「ほっともっと」公式YouTubeにて先行公開された。

■CMソングはメンバーの川西拓実が作詞作曲した「サンタさんへ。」を使用

新TVCMでは、冬の贅沢をテーマに、高級レストランさながらの洗練された雰囲気のなか、JO1のメンバーが “シェフ”と“ウェイター”に扮した姿で登場。贅沢感のある『アンガスビーフステーキ重』のCMということで、ゴージャスな世界観を演出した。

CMは「ご注文入ります」「お任せあれ！」の掛け声でスタート。ステーキを焼くシーンや、商品の美味しさポイントである2種のソースをかけるシーン、ごはんをよそうシーンなど、見どころ満載。息を合わせて同時に盛り付けを行うなど、JO1のチームワークを感じられるCMとなっている。

楽曲は、メンバーの川西拓実が作詞・作曲した「サンタさんへ。」を使用。クリスマスのときめきが表されたメロディと、“クリスマスがずっと続きますように”という願いを込めた歌詞が、温かい気持ちにさせてくれる。

撮影の雰囲気や撮影現場の様子など、CM撮影の裏側が覗けるビハインドムービーも公式YouTubeにて公開中だ。

■CM撮影時のエピソード

タイミングを合わせて調理するシーンが多く、撮影前にメンバー同士仲良く練習する姿が印象的だったJO1の面々。実際に食べた感想を聞かれると「柔らかい！」「この（スパイシーバーベキューソースの）ピリ辛はちょうどいい！」と絶賛。「お肉の旨味もしっかりあるんですけど、ソースが掛け算して…まるで『JO1』と『ほっともっと』のように」のコメントには、現場が大いに盛り上がった。また、どんなときに食べたいかと聞かれた際は「頑張ったご褒美に」「これから頑張りたいときにも」と笑顔で答えていたJO1だった。

