　28日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2507枚だった。うちプットの出来高が1674枚と、コールの833枚を上回った。プットの出来高トップは3万9500円の180枚（15円安110円）。コールの出来高トップは5万2875円の137枚（165円安485円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　11　　　-1　　　 2　　70000　
　　 1　　　-2　　　 2　　69000　
　　 1　　　-1　　　 6　　65000　
　　 1　　　-4　　　 8　　64000　
　　21　　　-3　　　10　　63000　
　　 4　　　-6　　　12　　62000　
　　 4　　　-5　　　18　　61000　
　　80　　 -10　　　23　　60000　
　　 9　　 -12　　　27　　59500　
　　98　　 -14　　　28　　59000　
　　 5　　 -31　　　37　　58500　
　　 5　　 -14　　　47　　58000　
　　 1　　 -45　　　59　　57500　
　　10　　 -27　　　72　　57000　
　　 4　　 -38　　　87　　56500　
　　12　　 -28　　 115　　56000　
　 135　　 -43　　 185　　55000　
　　12　　-106　　 234　　54500　
　　 3　　 -84　　 266　　54375　
　　 4　　 -54　　 245　　54250　
　　 3　　　　　　 300　　54125　
　　40　　 -52　　 298　　54000　
　　 4　　 -95　　 295　　53750　
　　 1　　　　　　 390　　53625　
　　 3　　 -90　　 340　　53500　
　　 2　　 -80　　 395　　53375　
　　 3　　 -60　　 420　　53250　
　　 2　　 -85　　 495　　53125　
　　31　　 -75　　 465　　53000　
　 137　　-165　　 485　　52875　
　　 1　　 -90　　 585　　52750　
　　56　　　　　　 525　　52625　
　　13　　-180　　 550　　52500　
　　 2　　　　　　 705　　52250　
　　57　　 -75　　 735　　52000　
　　 1　　　　　　 780　　51875　
　　 2　　　　　　 865　　51750　
　　 3　　-165　　 835　　51500　
　　 5　　　　　　 880　　51375　
　　 5　　 +20　　1035　　51125　
　　 2　　-265　　1095　　51000　　1895 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50875　　1825 　　　　　　　 1　
　　 1　　　　　　1285　　50625　
　　 4　　 -60　　1340　　50500　　1700 　　-125　　　 3　
　　 1　　 -90　　1510　　50125　　1435 　　　　　　　 3　
　　28　　-185　　1525　　50000　　1375 　　-145　　　13　
　　　　　　　　　　　　　49875　　1325 　　-555　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49750　　1280 　　-575　　　 6　
　　 3　　-280　　1835　　49500　　1180 　　-140　　　17　
　　　　　　　　　　　　　49375　　1235 　　-450　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49250　　1190 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1015 　　-150　　　27　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 965 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 960 　　 -75　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 905 　　 -90　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　48375　　 845 　　-120　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48125　　 850 　　 -50　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 745 　　-125　　　52　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 720 　　 -95　　　 3　