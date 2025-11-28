日経225オプション1月限（28日日中） 3万9500円プットが出来高最多180枚
28日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2507枚だった。うちプットの出来高が1674枚と、コールの833枚を上回った。プットの出来高トップは3万9500円の180枚（15円安110円）。コールの出来高トップは5万2875円の137枚（165円安485円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
11 -1 2 70000
1 -2 2 69000
1 -1 6 65000
1 -4 8 64000
21 -3 10 63000
4 -6 12 62000
4 -5 18 61000
80 -10 23 60000
9 -12 27 59500
98 -14 28 59000
5 -31 37 58500
5 -14 47 58000
1 -45 59 57500
10 -27 72 57000
4 -38 87 56500
12 -28 115 56000
135 -43 185 55000
12 -106 234 54500
3 -84 266 54375
4 -54 245 54250
3 300 54125
40 -52 298 54000
4 -95 295 53750
1 390 53625
3 -90 340 53500
2 -80 395 53375
3 -60 420 53250
2 -85 495 53125
31 -75 465 53000
137 -165 485 52875
1 -90 585 52750
56 525 52625
13 -180 550 52500
2 705 52250
57 -75 735 52000
1 780 51875
2 865 51750
3 -165 835 51500
5 880 51375
5 +20 1035 51125
2 -265 1095 51000 1895 1
50875 1825 1
1 1285 50625
4 -60 1340 50500 1700 -125 3
1 -90 1510 50125 1435 3
28 -185 1525 50000 1375 -145 13
49875 1325 -555 1
49750 1280 -575 6
3 -280 1835 49500 1180 -140 17
49375 1235 -450 3
49250 1190 7
49000 1015 -150 27
48750 965 5
48625 960 -75 1
48500 905 -90 8
48375 845 -120 4
48125 850 -50 1
48000 745 -125 52
47500 720 -95 3
