日経225オプション2月限（28日日中） 3万6000円プットが出来高最多67枚
28日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は430枚だった。うちプットの出来高が423枚と、コールの7枚を上回った。プットの出来高トップは3万6000円の67枚（150円）。コールの出来高トップは7万円の5枚（7円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
5 7 70000
2 -145 1245 52000
50000 2050 2
46250 845 8
45000 655 -145 13
44000 675 2
43000 585 3
42750 435 34
42500 420 4
42250 530 4
42000 380 20
41750 365 12
41500 480 4
41250 330 28
41000 320 43
40750 300 12
40500 385 5
40250 330 5
40000 415 12
39750 267 -33 12
39500 260 1
39250 245 20
39000 365 5
38750 230 5
38500 345 5
38250 212 7
38000 205 5
37750 320 5
37500 310 5
37250 207 5
37000 175 35
36750 287 6
36250 159 5
36000 150 67
34500 155 1
34250 150 1
20000 17 -3 21
16000 9 -1 1
