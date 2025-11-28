　28日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は430枚だった。うちプットの出来高が423枚と、コールの7枚を上回った。プットの出来高トップは3万6000円の67枚（150円）。コールの出来高トップは7万円の5枚（7円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 5　　　　　　　 7　　70000　
　　 2　　-145　　1245　　52000　
　　　　　　　　　　　　　50000　　2050 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 845 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 655 　　-145　　　13　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 675 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 585 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 435 　　　　　　　34　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 420 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 530 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 380 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 365 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 480 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 330 　　　　　　　28　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 320 　　　　　　　43　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 300 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 385 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 330 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 415 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 267 　　 -33　　　12　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 260 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39250　　 245 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 365 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　38750　　 230 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 345 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　38250　　 212 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 205 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　37750　　 320 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 310 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　37250　　 207 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 175 　　　　　　　35　
　　　　　　　　　　　　　36750　　 287 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　36250　　 159 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 150 　　　　　　　67　
　　　　　　　　　　　　　34500　　 155 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　34250　　 150 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　17 　　　-3　　　21　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　 9 　　　-1　　　 1　


株探ニュース