月波兎『いつものオーロラが割った夜』撮影 横田敦史
どこか懐かしくて笑えるお芝居に 月波兎 舞台『いつものオーロラが割った夜』が中野 ザ・ポケットで開幕した。
月波兎（つきなみうさぎ）は俳優の石井麗子と奥山美代子が2023年から活動を始めた演劇集団。
2024年5月に第1回公演『いちごの沈黙。2024』をこった創作空間で上演。
その後、第2回公演『ラスト・サパー』、第3回公演『母と惑星について、および自転する女たちの記録』を上演してきた。
第4回公演となる今公演は2025年文学座公演『リセット』で大好評を博し「悲劇喜劇」などでも絶賛された新進気鋭の山崎元晴による脚本、第33回読売演劇大賞 2025年上半期ベスト５に選ばれた演出家・寺十吾が演出を手がける。
出演は、ばいきんまん役、フリーザ役などの声優として知られる中尾隆聖、2025年「ウルトラマンオメガ」のホシミコウセイ役に抜擢されてドラマ・映画にも引っ張りだこの吉田晴登、劇団温泉ドラゴンの阪本篤をはじめ、『リセット』で山崎元晴作品に主役、メイン役で奮闘した「月波兎」の石井麗子、奥山美代子などが出演する。
本作が東京 ザ・ポケットで開幕した。
STORY
ギャグ漫画家の板倉杉夫（中尾隆聖）は長女のみどり（石井麗子）や次女の秀子（奥山美代子）はもちろん、近隣の人たちの私生活までをネタに漫画を描いて皆に嫌われている。
だが唯一、孫のケンイチ（吉田晴登）だけはおじいちゃんに興味を持っていて…
https://tsukinamiusagi.blog.jp/archives/5836337.html
（文：エントレ編集部）
月波兎 第4回公演『いつものオーロラが割った夜』
【作】山崎元晴
【演出】寺十吾
【出演】
中尾隆聖 阪本篤 伊藤俊輔 吉田晴登
陰山真寿美 谷田奈生 鈴木稲穂 夏川詩子
石井麗子 奥山美代子
2025年11月27日（木）～12月1日（月）／東京 ザ・ポケット
