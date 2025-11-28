『ドラえもん』1400話以上見放題のアニメ視聴サービス、iOSアプリが登場 2週間無料キャンペーンも
テレビアニメ『ドラえもん』（テレビ朝日系 毎週土曜 後5：00）1400話以上をいつでもどこでも楽しめるアニメ視聴サービス『ドラえもんTV』が12月1日より専用iOSアプリで提供される。事前ダウンロードは、きょう28日からスタートした。
【画像】かわいいドラちゃんも堪能！機能充実の『ドラえもんTV』iOSアプリ
『ドラえもんTV』では、月額550円（税込）でテレビアニメ1400話以上が見放題となるほか、“キャラクター別”や“ひみつ道具別”、“放送年代別”にエピソードを発見することができる。また、月ごとにさまざまなテーマを設けて特集も企画。会員以外でも楽しめる無料作品も毎週1話配信している。
iOSアプリ版では、カテゴリ別の連続再生や、マイリストに登録したエピソードの連続再生にも対応。視聴完了した作品に表示される「どら焼きマーク」を集める楽しみ方も。もちろん流れてくるのはアニメ「ドラえもん」だけ。子どもにも安心して見せることが可能となっている。
iOSアプリのサービス提供開始を記念して、12月31日までの期間限定で、アプリ経由で新規会員登録すると2週間無料で試せるキャンペーンが開催される。
