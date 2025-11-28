＜値下げで2,990円！＞【グローバルワーク】40・50代の味方！「美シルエットパンツ」

美シルエットに期待でき、上品にはけるパンツがあれば、大人コーデで活躍してくれそう。そんな「美シルエットパンツ」が【グローバルワーク】ではお値下げ中との情報をキャッチ！ 公式ECサイトで「はくだけで美脚完成」と紹介されるシリーズから登場したストレートパンツで、きちんと感をキープしたい大人コーデにぴったり。この冬ヘビロテしたくなるかも。

体型を拾いにくい絶妙シルエットがポイント

【グローバルワーク】「ウツクシルエットイージーWクロスストレートパンツ」\2,990（税込・セール価格）

脚のラインを拾いにくいゆとりを持たせつつも、太すぎないシルエットできちんと見えも狙えるパンツ。ラフすぎず大人女性のきれいめコーデにもマッチしそうです。オンオフ問わずに使いやすいうえ、イージーケア ・マシンウォッシャブルと機能性優秀な点も高評価。

動きやすくアクティブなお出かけにも重宝しそう

2WAYストレッチ素材 & ウエストゴム仕様で、動きやすく楽ちんそうなのもポイント。旅行やアクティブシーンでも上品さが欲しいときにおすすめです。大人女性の着こなしを上品に格上げしてくれるかも。カラーはアイボリー・ブラック・モカ・ネイビーの全4色展開。高身長さんに嬉しいトールサイズを含めた、全10サイズ展開です。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

Writer：licca.M