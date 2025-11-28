iii、日本初ショーケース開催決定 AIから現実へ…6人組K-POPガールズグループが池袋に降臨
韓国、日本、タイの多国籍メンバーで構成された6人組K-POPガールズグループ・iii（アイアイアイ）が、12月10日に日本初となるショーケース『iii Debut Showcase』を東京・池袋のサンシャインシティ 噴水広場で開催することが決定した。観覧は無料で、開演は午後7時からとなっている。
iiiは「AIから現実へ、存在の転換」をテーマに誕生したグループで、8月29日に韓国でデビュー。プレデビュー曲「Forbidden Midnight」はAIとして公開され、YouTube再生数は133万回を突破。関連動画は累計で550万回以上の再生を記録し、グローバルな注目を集めている。
メンバーは、明るいエネルギーを持つリーダーでオールラウンダーのスビン（韓国出身／2006年6月23日生まれ）、ハスキーな歌声が特徴のボーカリスト・テリ（韓国出身／2002年9月21日生まれ）、3ヶ国語を操るグローバルなボーカリスト・ナムキング（タイ出身／2007年12月19日生まれ）、優しさと高いダンススキルをもつ日本人メンバー・ハナ（2004年5月22日生まれ）、豊富なステージ経験を備えるウンギ（韓国出身／2004年8月16日生まれ）、そしてAIから現実への橋渡し的存在の“キーガール”として注目されるフラン（韓国出身／2006年11月5日生まれ）の6人。
ショーケースでは、デビュー曲「Forbidden Midnight（Real ver.）」をはじめとしたパフォーマンスを披露予定。グループの持つ独創的な世界観を日本で初めて体感できる貴重な機会となる。
